Đây là lý do doanh nhân Việt “ưng” VinFast VF 9, có người “tậu” hẳn 3 chiếc

Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, tiện nghi đẳng cấp và dịch vụ hậu mãi vượt trội, VinFast VF 9 ngày càng được giới doanh nhân Việt ưa chuộng như người bạn đồng hành lý tưởng về dài hạn.

“Chỉ cần bước vào xe là chốt đơn ngay lập tức”

Lý giải cho việc lựa chọn VinFast VF 9, Fabo Nguyễn – YouTuber có tiếng trong ngành thời trang – cho biết, đây là một chiếc xe đẳng cấp và sang trọng, hướng đến các doanh nhân, nhưng cũng phù hợp cho nhu cầu sử dụng gia đình.

Anh cho rằng VinFast VF 9 là sự đầu tư xứng đáng vào những giá trị thực chất với không gian rộng rãi, cùng với hàng loạt tiện nghi, đặc biệt là khoang hành lý có thể chứa được rất nhiều đồ đạc để phục vụ cho tất cả thành viên trong gia đình. Trải nghiệm cao cấp với mẫu xe Việt thậm chí đã khiến gia đình anh “chốt đơn” chỉ trong 3 phút.

Đồng quan điểm, anh Vũ Ngọc Hải - một doanh nhân tại Hà Nội đánh giá cao tùy chọn 6 chỗ của VF 9 với hàng ghế thứ hai - “ghế cơ trưởng” - được thiết kế tách biệt, tích hợp đầy đủ tính năng sưởi, thông gió, nhất là hệ thống massage đa chế độ. Bởi vậy, anh nhận xét VF 9 rất phù hợp để sử dụng cho mục đích của công ty.

Không chỉ sở hữu một chiếc, vị doanh nhân này thậm chí đã mua liên tục 3 chiếc VinFast VF 9 từ khi mẫu xe này bắt đầu ra mắt đến nay. Anh giải thích từng mua trải nghiệm một chiếc VinFast VF 8 trước đây và quyết định “lên đời” chiếc VF 9 đầu tiên do đã có sự tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng của xe. Sau đó, anh đặt mua thêm hai chiếc xe VF 9 nữa để phục vụ cho cả doanh nghiệp và nhu cầu gia đình.

Theo anh, nếu không phải VinFast, nhiều khả năng anh sẽ không mua nhiều xe như vậy. “Gia đình tôi hầu như đều sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup nên có thể tin tưởng và thấu hiểu về hiệu quả của các sản phẩm xe điện mới này”, anh Hải nói. Sau thời gian dài sử dụng, anh Hải khẳng định VF 9 luôn thu hút sự chú ý, đặc biệt là với đối tác, khách hàng của công ty anh.

Mẫu xe cho trải nghiệm an toàn, an tâm dài hạn

Đồng hành với VinFast VF 9 trên nhiều hành trình khác nhau, YouTuber Fabo Nguyễn còn cảm thấy bất ngờ với trải nghiệm lái mượt mà, an toàn, được hỗ trợ bởi công nghệ.

“Khi lái xe lách qua các chướng ngại hay đường sỏi đá, VF 9 không hề cho cảm giác rung lắc bên trong. Hệ thống camera toàn cảnh xung quanh hỗ trợ tốt khi tôi cần di chuyển qua khúc cua hẹp. Hơn hết, xe rất an toàn khi đi qua đường trơn trượt và cho cảm giác phanh rất êm ái, không hề giật cục”, chủ xe này chia sẻ.

Trước đây từng sở hữu rất nhiều ô tô xăng, nhưng hiện tại, anh gần như chỉ sử dụng xe điện. Đặc biệt, anh thấy đây là lựa chọn tối ưu về chi phí do tiết kiệm một khoản tiền nhiên liệu khổng lồ mỗi tháng.

“Với hai chiếc xe xăng sử dụng trước đây, tôi phải chi trả khoảng 10 triệu đồng tiền nhiên liệu mỗi tháng. Từ khi chuyển sang xe điện VinFast VF 9, không những tôi có thể đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường mà chi phí tiết kiệm được nhờ miễn phí sạc pin có thể chuyển sang sử dụng cho các mục đích khác của cá nhân và gia đình”, anh phân tích.

Với cộng đồng người dùng, VF 9 còn là mẫu xe đi kèm chất lượng dịch vụ vượt tầm và những chính sách hậu mãi hiếm có trên thị trường.

Mạng lưới hơn 400 xưởng dịch vụ của VinFast hiện hoạt động cả vào ngày cuối tuần, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của những người bận rộn. Trường hợp không thể mang xe tới xưởng, VinFast cung cấp dịch vụ giao nhận xe tận nơi. Cùng đó, chế độ bảo hành lên đến 10 năm – dài nhất thị trường Việt hiện tại – là “đặc quyền thời gian” vô giá giúp giới doanh nhân hoàn toàn gạt bỏ những lo âu về việc chăm sóc xe để tập trung vào công việc.

Đáng chú ý, VinFast VF 9 đang được áp dụng hàng loạt ưu đãi thiết thực, đưa mức giá trở nên đặc biệt cạnh tranh trong phân khúc E-SUV. Trong năm 2026, chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” mang đến mức hỗ trợ 10% giá xe, cùng với chương trình mua trả góp 0 đồng và lãi suất vay ưu đãi 5%/năm trong 3 năm đầu (khách hàng lựa chọn chính sách lãi suất hoặc mức giảm trực tiếp 10%).

Nếu đổi từ xe xăng sang xe điện trong tháng 4/2026, khách hàng được hỗ trợ thêm 3%, đưa tổng mức ưu đãi trực tiếp cho VF 9 lên tới 195-220 triệu đồng. Người mua VF 9 từ 10/2/2026 được miễn phí sạc pin tại các trạm công cộng của V-Green tối đa 10 lần/tháng đến hết ngày 10/2/2029, tương đương gần 3 năm hoàn toàn yên tâm không “đau ví”.

Tối ưu từ chi phí sở hữu tới chi phí vận hành, VinFast VF 9 là minh chứng cho thấy trải nghiệm di chuyển tiện nghi chuẩn “thương gia” và những đặc quyền hậu mãi hàng đầu thị trường đang gần tầm tay người dùng Việt hơn bao giờ hết.