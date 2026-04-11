Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Hyundai hé lộ bộ đôi xe điện mới mang thiết kế tương lai

Trường Vũ

TPO - Hãng xe Hyundai vừa công bố kế hoạch mở rộng dòng xe điện Ioniq sang thị trường Trung Quốc thông qua việc giới hai mẫu concept tương lai mang tên Venus và Earth.

Thương hiệu Ioniq từ lâu đã được Hyundai Motor định vị là dòng xe điện cao cấp tại các thị trường phương Tây. Tuy nhiên, khi chính thức mở rộng sang Trung Quốc, hãng xe Hàn Quốc lại lựa chọn hướng đi hoàn toàn mới khi không sử dụng các mẫu xe hiện có.

Thay vào đó, Hyundai vừa giới thiệu hai mẫu concept hoàn toàn mới trước thềm triển lãm ô tô Bắc Kinh. Theo kế hoạch, các mẫu xe Ioniq dành riêng cho thị trường Trung Quốc trong tương lai sẽ được đặt tên theo các hành tinh.

Mở đầu cho chiến lược này là hai mẫu concept mang tên Venus và Earth, trong đó Venus là sedan phong cách thể thao, còn Earth là SUV.

Hyundai cho biết dòng sản phẩm Ioniq tại Trung Quốc sẽ không chỉ dừng lại ở danh mục xe, mà sẽ phát triển thành một hệ sinh thái di chuyển toàn diện, được thiết kế riêng cho nhu cầu của khách hàng địa phương.

Hai mẫu concept Venus và Earth được xem là “thước đo thiết kế” cho các sản phẩm thương mại của dòng Hyundai Ioniq tại Trung Quốc trong tương lai.

Trong đó, Venus gây ấn tượng với lớp sơn Radiant Gold và phong cách thiết kế hoàn toàn khác biệt so với các mẫu Ioniq trước đây. Xe sở hữu dáng cao, phần đầu mạnh mẽ với dải đèn LED mảnh và lưới tản nhiệt cỡ lớn.

Không gian nội thất của Venus cũng mang đậm phong cách vũ trụ - khoa học viễn tưởng, với nhiều chi tiết màu vàng nổi bật cùng màn hình toàn cảnh phục vụ cả hệ thống giải trí và hành khách phía trước – tương tự mẫu Hyundai Elexio đang được sản xuất tại Trung Quốc.

Dẫu vậy, khả năng các chi tiết này được giữ nguyên trên phiên bản thương mại vẫn là khá khó.

Trong khi đó, mẫu SUV Earth mang nhiều đường nét gợi nhớ đến các concept gần đây của Kia, với phần đầu xe hầm hố, phong cách off-road rõ nét và lớp sơn Aurora Shield.

Bước vào khoang lái, mẫu concept này gây chú ý với cửa sau mở ngược, màn hình trung tâm dạng máy tính bảng và ghế ngồi tích hợp các mô-đun đệm khí.

Đại diện liên doanh Beijing Hyundai Motor Company cho biết, hai mẫu concept mới là bước khởi đầu cho chiến lược phát triển sản phẩm dành riêng cho thị trường Trung Quốc, dựa trên sự nghiên cứu và thấu hiểu nhu cầu khách hàng địa phương.

Các mẫu xe thương mại trong tương lai sẽ kết hợp giữa trải nghiệm lái thông minh và khoang nội thất số hóa. Đây là những yếu tố đang được người tiêu dùng Trung Quốc đặc biệt quan tâm.

Hiện Hyundai vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức của các mẫu Ioniq dành riêng cho Trung Quốc, song nhiều khả năng các phiên bản thương mại sẽ sớm được giới thiệu trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục