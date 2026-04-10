Chủ xe nói về quyết định chọn Limo Green: Chở gia đình ổn, chạy dịch vụ 'ra tiền đều'

Những ưu điểm không thể phủ nhận về khả năng tiết kiệm và năng lực vận hành của xe điện đã thôi thúc anh Trần Quang Thanh (Bắc Ninh) lựa chọn mẫu xe Limo Green. Quyết định này đã giúp anh “lời” lớn khi vừa có xe rộng rãi phục vụ gia đình, vừa khai thác dịch vụ hiệu quả.

Anh Trần Quang Thanh quyết định lựa chọn Limo Green để chạy dịch vụ sau một thời gian trải nghiệm những ưu điểm thực tế của xe điện

Một xe, hai vai: Limo Green vừa phục vụ gia đình, vừa chạy dịch vụ ra tiền

Anh Thanh từng gắn bó với các dòng xe số sàn hai cầu phục vụ dã ngoại. Tuy nhiên, quá trình tiếp xúc nhiều hơn với phương tiện giao thông xanh đã khiến anh thay đổi cách nhìn.

“Tôi thường xuyên sử dụng dịch vụ Xanh SM, Limo Green ngồi rất thoải mái, chống ồn tốt. Hỏi thêm các bác tài đang chạy rồi mới quyết định mua”, anh Thanh chia sẻ về quyết định của bản thân. Sau một thời gian vận doanh với Limo Green, anh Thanh nhận ra đây là mẫu xe 2 trong 1, vừa phục vụ gia đình, vừa có thể khai thác dịch vụ hiệu quả.

Anh Thanh đánh giá, với quãng đường di chuyển lên tới 450 km mỗi lần sạc, Limo Green cho phép anh chủ động trong các hành trình liên tỉnh, nhờ đó mang lại doanh thu cao hơn. Đặc biệt, khả năng sạc nhanh từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 30 phút giúp anh Thanh tối ưu thời gian khai thác xe. Một lần dừng sạc ngắn đủ để nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình, đồng nghĩa với việc không làm gián đoạn công việc cũng như lịch trình cá nhân trong ngày.

Về vận hành, anh Thanh thừa nhận, động cơ điện công suất tối đa 150 kW mang lại cảm giác lái khác biệt. Xe tăng tốc mượt, phản hồi nhanh và khoang cabin yên tĩnh hơn đáng kể so với xe động cơ đốt trong. Đây cũng là điều anh Thanh cảm nhận rõ từ những lần đi xe dịch vụ trước khi quyết định xuống tiền.

Không gian nội thất của một mẫu xe 7 chỗ cũng góp phần nâng cao giá trị khai thác. “Xe rộng rãi, chắc chắn. Đi gia đình hay chở khách đều ổn”, anh Thanh đánh giá.

Theo anh, số chỗ ngồi nhiều hơn cũng đồng nghĩa với khả năng tối ưu hiệu quả trên mỗi chuyến xe, nhất là với các chuyến hợp đồng hoặc tuyến cố định.

Vận hành tốt, không gian rộng là những ưu điểm của Limo Green giúp cho quá trình vận doanh của anh Thanh thuận lợi hơn

Ít chi phí, nhiều lợi nhuận giữ lại

Với người làm dịch vụ, vận hành ổn định chỉ là một phần. Điều quan trọng không kém là chi phí sử dụng phải hợp lý để phần doanh thu giữ lại được nhiều hơn. Ở khía cạnh này, anh Thanh đánh giá Limo Green xứng đáng nhận điểm xuất sắc.

Với việc được miễn phí sạc không giới hạn tới ngày 10/2/2029, tính ra một tháng, Limo Green giúp anh Thanh tiết kiệm vài triệu đồng tiền xăng. Chưa kể, việc bảo dưỡng xe điện cũng nhẹ nhàng hơn xe xăng rất nhiều. Theo anh Thanh, xe điện chỉ phải vào xưởng sau mỗi 15.000 km, chi phí mỗi lần chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng. Với xe xăng, tần suất bảo dưỡng nhiều gấp ba lần, với số tiền lên tới vài triệu đồng mỗi lần vào xưởng.

Ngoài ra, anh Thanh cũng cho biết, với mạng lưới 150.000 cổng sạc của V-Green và hệ thống xưởng dịch vụ, hậu mãi rộng khắp trên cả nước, anh có thể yên tâm chạy xe đến mọi nơi mà không lo lắng về vấn đề tiếp năng lượng hoặc trục trặc giữa đường.

Hậu mãi cũng là yếu tố khiến anh yên tâm xuống tiền cho một phương tiện xác định gắn bó lâu dài. Hiện tại, Limo Green được bảo hành xe tới 7 năm hoặc 160.000 km và bảo hành pin cao áp 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với người coi chiếc xe là công cụ kiếm sống, đây là nền tảng quan trọng giúp xóa đi nỗi lo về các khoản chi lớn phát sinh trong quá trình khai thác.

Sau thời gian trực tiếp sử dụng, anh Thanh cho biết Limo Green đáp ứng đúng những gì anh cần ở một mẫu xe phục vụ cả gia đình lẫn công việc. Bản thân anh Thanh cũng cảm thấy ưng ý và tâm đắc mỗi khi nhắc đến mẫu xe này trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hay người thân. “Tôi vẫn giới thiệu Limo Green cho bạn bè và người thân thường xuyên”, anh chia sẻ.