Mazda CX-5 giảm giá sâu xuống ngang xe hạng dưới

TPO - Mazda CX-5 đang được một số đại lý chào bán với giá ưu đãi dưới 700 triệu đồng. Trong khi đó, các đối thủ như Ford Territory, Honda CR-V hay Hyundai Tucson cũng chạy đua khuyến mãi để tranh thị phần.

Trong bối cảnh thị trường ô tô trong nước vào đà tăng tốc, các hãng xe đang đua nhau triển khai chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu mua sắm trong tháng 4.

Ở phân khúc SUV hạng C, những mẫu xe được ưa chuộng như Honda CR-V, Ford Territory hay cả Mazda CX-5 đều đang được giảm giá để giành thị phần.

Nổi bật trong số này là Mazda CX-5, mẫu xe dẫn đầu nhóm SUV cỡ C này đang được áp dụng lớn để đưa giá khởi điểm xuống khoảng 700 triệu đồng. Tuy nhiên, theo thông tin từ đại lý, số lượng xe được ưu đãi còn lại không nhiều.

Mazda CX-5 được giảm giá mạnh tại đại lý, nhưng số lượng không còn nhiều.

Mức giá này thậm chí thấp hơn giá niêm yết của một số mẫu SUV cỡ B bản cao như Toyota Yaris Cross HEV (728 triệu đồng), Mitsubishi Xforce Ultimate (705 triệu đồng) hay Hyundai Creta N Line (715 triệu đồng).

Ưu đãi giảm giá mạnh của CX-5 hứa hẹn sẽ tiếp tục là lợi thế để mẫu xe này gia tăng doanh số ở phân khúc SUV cỡ C.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với CX-5 là Ford Territory cũng vừa được giảm giá nhưng là điều chỉnh giá bán niêm yết. Theo đó, giá niêm yết của mẫu xe này được giảm 21-23 triệu đồng, xuống còn 739-875 triệu đồng tùy phiên bản và trang bị không đổi so với trước.

Với giá mới 739-875 triệu đồng, Ford Territory đang có giá niêm yết thuộc hàng dễ tiếp cận nhất phân khúc.

Trong tháng 4 này, Honda CR-V đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ chính hãng cho bản L. Mức giảm tương đương khoảng 55 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 1,044 tỷ đồng.

Dẫu vậy, khoảng giá này vẫn khá cao khi so với các đối thủ. Hãng xe Nhật cũng lưu ý rằng ưu đãi dành riêng cho xe mẫu xe CR-V L sản xuất trước tháng 3/2026 với số lượng còn lại giới hạn.

Trong khi đó, Mitsubishi Destinator tiếp tục được bán với giá ưu đãi thấp hơn mức đề xuất 35 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, giá của mẫu xe Nhật 7 chỗ này có thể được đưa xuống còn 745-820 triệu đồng.

Destinator ra mắt từ tháng 12/2025 và liên tục được bán với giá ưu đãi.

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng) đang được giảm cao nhất 58 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ từ chính hãng. Trong khi đó, mẫu Kia Sportage nhận mức ưu đãi 11-30 triệu đồng cho các phiên bản X-Line (939-999 triệu đồng).

Cái tên được giảm giá sâu nhất trong phân khúc SUV cỡ C tại thị trường Việt Nam trong tháng 4 tiếp tục là Subaru Forester. Theo đó, mẫu xe gầm cao Nhật Bản này đang được bán với giá ưu đãi 869-919 triệu đồng cho hai bản iL EyeSight và iS EyeSight.

Mức giảm tương đương 230-280 triệu đồng, áp dụng cho bản cũ nhập Thái Lan, sản xuất năm 2024 tồn kho. Các đại lý cho biết lô xe cũ không còn nhiều và có thể được bán hết trong quý II.

Subaru Forester được giảm giá mạnh hàng trăm triệu đồng trong nhiều tháng qua.

Từ cuối năm 2025, mẫu Subaru Forester đã ra mắt phiên bản thế hệ mới được nhập khẩu Nhật Bản. Giá bán lẻ niêm yết từ 1,299-1,399 tỷ đồng, thuộc hàng cao nhất phân khúc.

Về mặt doanh số, nhóm SUV cỡ C từ đầu năm nay tiếp tục do Mazda CX-5 dẫn đầu với lượng tiêu thụ lũy kế đạt 3.112 xe. Xếp thứ hai trong nhóm là Ford Territory với doanh số đạt 2.275 chiếc.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về VinFast VF 7 (1.782 xe), Hyundai Tucson (1.775 xe), Mitsubishi Destinator (1.331 xe), Honda CR-V (1.092 xe) và Kia Sportage (261 xe). Subaru Forester không công bố doanh số bán hàng.

Bên cạnh các mẫu nêu trên, phân khúc này còn có sự cạnh tranh của những cái tên đến từ châu Âu và Trung Quốc như Peugeot 3008, Skoda Karoq, Jaecoo J7, Geely EX5, Lynk & Co 01, Lynk & Co 05, BYD Sealion 6, Dongfeng Mage, Haval H6, MG RX5.