Doanh số xe máy xăng khởi sắc trong quý đầu 2026

Lê Tuấn
TPO - Thị trường xe máy trong nước quý I ghi nhận đà phục hồi nhẹ của xe xăng bất chấp những khó khăn do giá nhiên liệu biến động bên cạnh sự chuyển dịch nhu cầu sang xe điện.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2026, ghi nhận tổng doanh số của 5 thành viên gồm Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha đạt 729.121 xe.

Kết quả này tương ứng mức tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời tăng nhẹ khoảng 3% so với quý IV/2025. Mức tăng phản ánh tín hiệu phục hồi tích cực của thị trường xe máy trong nước, đồng thời cho thấy sức mua của người tiêu dùng đang dần ổn định trở lại sau giai đoạn biến động.

Đây được đánh giá là tín hiệu khả quan đối với các nhà sản xuất, trong bối cảnh thị trường đang cạnh tranh ngày càng gay gắt. Động lực chính đến từ việc các hãng liên tục làm mới danh mục sản phẩm, đồng thời triển khai nhiều chương trình kích cầu ngay từ đầu năm.

honda-head-thang-loi-1.jpg
Người tiêu dùng Việt mua hơn 729.000 xe máy trong 3 tháng đầu năm 2026, theo VAMM.

Đáng chú ý, gần như toàn bố doanh số 729.121 xe của VAMM là đến từ các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong. Hiện tại, chỉ có HondaYamaha phân phối xe điện trong hệ thống VAMM, song số lượng sản phẩm còn hạn chế, chỉ có hai mẫu gồm Honda ICON e: và Yamaha Neo's.

Trước đây, khi VinFast chưa tham gia thị trường, số liệu từ VAMM gần như phản ánh toàn bộ quy mô thị trường xe máy Việt Nam. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, doanh số của hiệp hội chủ yếu đại diện cho phân khúc xe máy xăng, trong khi thị phần xe điện đang dần được mở rộng bởi các doanh nghiệp ngoài VAMM.

Trong bối cảnh đó, mức tăng trưởng hơn 8% của VAMM được xem là một điểm sáng đối với mảng xe máy xăng, nhất là khi thị trường gần đây có xu hướng nghiêng về xe điện khi giá nhiên liệu biến động khó lường theo tình hình thế giới.

Tại Việt Nam, chỉ có VinFast công bố số liệu bán hàng xe máy điện. Trong tháng 3 vừa qua, hãng xe Việt Nam đã nhận được tổng cộng hơn 135.000 đơn đặt hàng và xuất xưởng hơn 93.000 xe máy điện các loại.

vinfast-viper-dai-ly.jpg
Viper là mẫu xe máy điện mới nhất của VinFast có giá niêm yết từ 39,9 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Theo VinFast, đây là mức doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay mà hãng ghi nhận. Mức tăng cao kỷ lục phản ánh xu hướng chuyển đổi sang xe điện hai bánh đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam.

So với các đối thủ, VinFast có lợi thế về dải sản phẩm đa dạng mẫu mã với tổng cộng 11 mẫu xe máy điện, trải dài từ phân khúc xe học sinh cho đến các dòng xe cao cấp. Bên cạnh đó, hãng này có những chính sách kích cầu như hỗ trợ giá, thu xăng đổi điện, miễn phí sạc/đổi pin… từ đó càng tăng sức hút với người tiêu dùng trong nước.

