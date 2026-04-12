Thêm lựa chọn xe máy hybrid cho khách Việt, giá từ 30 triệu

TPO - Sự xuất hiện của Yamaha Gear 125 đánh dấu lần đầu tiên một mẫu xe tay ga phổ thông của hãng này được trang bị động cơ hybrid.

Trong bối cảnh lộ trình kiểm định khí thải xe máy sẽ áp dụng tại Hà Nội và TP.HCM từ 1/7/2027 rồi dần mở rộng ra cả nước, các nhà sản xuất đã và đang có những giải pháp để thích nghi như đầu tư công nghệ, nâng tiêu chuẩn khí thải động cơ hay phát triển xe điện.

Với Yamaha, nhà sản xuất này có một hướng đi khác đó là mở rộng mảng xe máy hybrid. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã giới thiệu đến khách hàng trong nước mẫu xe tay ga mới mang tên Gear 125 Hybrid.

Yamaha đưa công nghệ hybrid xuống phân khúc phổ thông với xe tay ga Gear 125. Ảnh: Otosaigon

Đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc xe tay ga phổ thông của Yamaha được trang bị động cơ Blue Core Hybrid. Trước đó, hãng từng đưa công nghệ này lên mẫu xe Grande thuộc phân khúc tầm trung.

Theo nhà sản xuất, động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125 cc trên mẫu Gear có công suất tối đa 6,2 kW và mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm. Động cơ này đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 và có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,7 lít/100 km.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống trợ lực điện, máy phát điện thông minh cho tính năng khởi động một chạm nhanh cùng tính năng ngắt động cơ tạm thời giúp tiết kiệm nhiên liệu. Đây được đánh giá là những điểm tạo nên lợi thế giúp Yamaha Gear Hybrid tăng sức hút với người dùng.

Về ngoại hình, mẫu Gear mới mang thiết kế thể thao với các đường nét góc cạnh, tạo sự khác biệt với những mẫu xe 125 phân khối còn lại của Yamaha như Janus, FreeGo, Latte và Grande.

Các trang bị đáng chú ý gồm có đèn chiếu sáng LED, phanh kết hợp UBS, chìa khóa thông minh, màn hình điện tử có kết nối điện thoại. Xe có cốp dưới yên dung tích 17,4 lít cùng hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc điện thoại. Bình xăng 5,1 lít đặt phía sau.

Theo công bố, Yamaha Gear 125 Hybrid bán ra tại Việt Nam với 2 phiên bản gồm Tiêu chuẩn và Cao cấp. Giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 30,437 triệu và 34,364 triệu đồng.

Nếu xét về thiết kế, mẫu xe tay ga này có thể là đối thủ của Honda Vario 125 và Air Blade 125. Nhưng với mức giá khởi điểm khoảng 30 triệu đồng, Yamaha Gear 125 Hybrid sẽ cạnh tranh trực tiếp với dòng xe tay ga phổ thông là Honda Vision (giá từ 31,3 triệu đồng).

Sự xuất hiện của Yamaha Gear 125 Hybrid cho thấy xu hướng điện hóa đang dần lan rộng xuống các phân khúc phổ thông, đồng thời phản ánh nỗ lực của các hãng xe trong việc tối ưu chi phí vận hành, tăng hiệu quả nhiên liệu để đáp ứng các quy định về khí thải ngày càng chặt.