Xe máy số Honda Dash 125 về Việt Nam, giá hơn 80 triệu đồng

Lê Tuấn
TPO - Tương tự như phiên bản trước, mẫu Honda Dash 125 đời 2026 nhập tư nhân về Việt Nam có mức giá ngang ngửa với mẫu xe tay ga cao cấp SH125i phân phối chính hãng.

Honda Dash 125 là sản phẩm của liên doanh Boon Siew Honda tại Malaysia và được định vị ở phân khúc xe số phổ thông. Ở nước này, mẫu Dash 125 hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi đang tìm kiếm một mẫu xe máy số trẻ trung và có phong cách thể thao.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, một lô xe Honda Dash phiên bản 2026 vừa được một đơn vị chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM đưa về nước.

Do là xe nhập khẩu tư nhân, giá bán của Honda Dash khi về Việt Nam cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung các mẫu xe số chính hãng trong nước.

Cụ thể, mẫu Honda Dash 125 2026 nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia được đơn vị phân phối chào bán với mức giá 88 triệu đồng.

Mức giá này tương đương với một số mẫu xe cao cấp được phân phối chính hãng tại Việt Nam như Honda SH125i (77,89-87,09 triệu đồng) hay Honda Super Cub C125 (86,2-87,3 triệu đồng).

Do đó, mẫu Honda Dash 125 được đưa về chủ yếu hướng tới nhóm khách hàng thiểu số có tài chính mạnh, đam mê sưu tầm xe máy số.

Honda Dash 125 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.894 x 707 x 1.108 mm. Chiều dài cơ sở của xe ở mức 1.237 mm và chiều cao yên 767 mm. Bộ thông số này tương đồng Honda Wave RSX, nhưng mẫu xe nhập Malaysia có trọng lượng nhỉnh hơn (105 kg so với 98 kg).

Về ngoại hình, Dash 125 bản 2026 vẫn duy trì thiết kế theo phong cách thể thao và được cập nhật bộ tem mới phong cách xe đua.

Phần đầu xe được cắt xẻ góc cạnh kết hợp với các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe. Đuôi xe vuốt cao vừa tạo nét thể thao vừa giúp tăng hiệu quả khí động học.

Một số trang bị nổi bật trên Honda Dash 125 gồm có đèn pha LED, đèn xi-nhan rời, phanh đĩa trước/sau, mâm đúc 17 inch, phuộc trước ống lồng và giảm xóc đôi phía sau. Xe vẫn sử dụng chìa khóa cơ và đồng hồ analog truyền thống, tích hợp ốp chắn gió nhỏ phía trước.

Tương tự phiên bản trước, Dash 125 2026 được trang bị động cơ 124,9cc, làm mát bằng không khí, có phun xăng điện tử PGM-FI. Khối máy này cho công suất tối đa khoảng 9,85 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,54 Nm, đi kèm hộp số 4 cấp.

Động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 4 và tương thích với xăng sinh học E10. Theo thông tin từ nhà phân phối, Honda Dash 125 có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 1,8 lít/100 km.

