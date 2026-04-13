Mitsubishi Triton thêm bản mới chuyên địa hình

Lê Tuấn

TPO - Phiên bản mới của Mitsubishi Triton tại Úc mang tên Raider được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các mẫu bán tải thiên về off-road.

Theo Carscoops, mẫu Mitsubishi Triton Raider được lấy cảm hứng từ xe đua địa hình rally, mang đến những nâng cấp kỹ thuật để tăng khả năng vận hành off-road.

Những nâng cấp đáng chú ý nhất tập trung ở hệ thống khung gầm. Xe được tinh chỉnh hệ thống treo với giảm chấn trước mới tích hợp lò xo hồi, kết hợp lò xo trước và đệm chặn được điều chỉnh lại.

Đi kèm là bộ lốp địa hình Bridgestone Dueler A/T 002 kích thước 285/60, giúp tăng khoảng sáng gầm thêm 25 mm phía trước và 15 mm phía sau.

Bề rộng trục bánh xe cũng được mở rộng thêm 20 mm ở cả hai cầu. Ngoài ra, xe vẫn duy trì bộ giảm chấn thân xe Yamaha Performance Damper nhằm cải thiện độ êm ái và giảm rung ồn (NVH).

Theo đối tác phát triển Premcar, dự án Triton Raider đã trải qua quãng đường phát triển khoảng 40.000 km và thử nghiệm thêm 7.000 km tại vùng hẻo lánh của Úc. Mục tiêu là cải thiện khả năng vận hành trên đường sỏi cũng như tăng cường năng lực off-road.

Dẫu vậy, hệ truyền động của xe không có sự thay đổi nào. Triton Raider vẫn sử dụng động cơ diesel tăng áp kép 2.4L quen thuộc, cho công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động hai cầu Super Select 4WD-II.

Về thiết kế, Triton Raider tạo dấu ấn riêng so với các phiên bản khác của dòng Mitsubishi Triton nhờ bộ mâm ROH 18 inch hoàn thiện màu đồng Brushed Bronze, tấm bảo vệ gầm trước màu đỏ nổi bật.

Xe còn có loạt chi tiết trang trí như logo mạ chrome trên lưới tản nhiệt, ốp cản màu Dark Warm Grey, decal Sandstorm bên hông, thanh bảo vệ sườn và thanh thể thao phía sau với điểm nhấn màu đỏ.

Tất cả góp phần tăng vẻ hầm hố cho chiếc bán tải so với bản tiêu chuẩn, nhưng tiết chế hơn so với phiên bản giới hạn Triton Savana tại Brazil. Triton Raider có 4 tùy chọn màu ngoại thất gồm White Diamond, Black Mica, Blade Silver và Graphite Grey.

Không gian nội thất được hoàn thiện với ghế bọc da màu đen, chỉ khâu tương phản màu cam, cùng logo Raider xuất hiện trên tựa đầu và khu vực bảng điều khiển trung tâm. Danh sách trang bị được thừa hưởng từ phiên bản cao cấp Triton GSR.

Dự kiến, Triton Raider sẽ được bán ra tại Úc từ tháng 5/2026 và nhiều khả năng chỉ phân phối giới hạn tại thị trường này. Giá bán chưa được công bố, nhưng ước tính vào khoảng 75.000 AUD (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Với khoảng giá này, Mitsubishi Triton Raider sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger Tremor và Nissan Navara Pro-4X Warrior, thay vì các phiên bản cao cấp hơn như Ranger Raptor.

Dù vậy, Triton Raider có thể chỉ là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển các dòng bán tải hiệu năng cao của Mitsubishi. Đại diện hãng cho biết đây là phép thử thị trường, mở đường cho những phiên bản off-road mạnh mẽ hơn trong tương lai, tùy thuộc vào phản hồi từ khách hàng.

Lê Tuấn
