Clip: Kinh hoàng người phụ nữ lao xe máy tông sập barie khi tàu hỏa đang tới

TPO - Tông sập gác chắn rồi ngã văng ngay sát đường ray khi đoàn tàu hỏa đang lầm lũi lao tới, người phụ nữ tại Khánh Hòa đã may mắn thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" nhờ phản ứng xuất thần của các nhân viên đường sắt.

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với Công an xã Thuận Nam xác minh, mời người điều khiển xe mô tô có hành vi vượt rào chắn đường sắt lên làm việc và lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định thiếu quan sát và không chấp hành tín hiệu giao thông của mình.

Người vi phạm được xác định là chị B.T.K.N (SN 1989, trú tại xã Thuận Nam) đã thừa nhận hành vi thiếu quan sát và không chấp hành tín hiệu giao thông của mình.



Clip: Kinh hoàng clip người phụ nữ lao xe máy tông sập barie khi tàu hỏa đang tới.



Sự việc xảy ra vào ngày 10/4 tại khu vực đường ngang Km1422+400. Theo dữ liệu từ camera giám sát của Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải, thời điểm trên, hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo đã hoạt động và rào chắn barie đang dần hạ xuống để chuẩn bị đón tàu.

Tuy nhiên, một người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông với tốc độ khá cao, do không làm chủ được tay lái đã tông trực diện vào thanh rào chắn. Cú đâm mạnh khiến nạn nhân cùng phương tiện ngã văng xuống đường, nằm sát ngay hành lang đường sắt.

Hiện trường người phụ nữ tông sập barie khi tàu đang lao tới.

Phát hiện tình huống cực kỳ nguy hiểm khi đoàn tàu hỏa đang cận kề, các nhân viên gác chắn đường sắt tại đây đã nhanh chóng lao ra, hỗ trợ kéo người phụ nữ và phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi tàu chạy qua.

May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều người chứng kiến một phen "hú vía" trước sự liều lĩnh và thiếu quan sát của tài xế.

Tại cơ quan công an, chị N. đã thừa nhận hành vi thiếu quan sát và không chấp hành tín hiệu giao thông của mình. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị N. về hành vi "Vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển".