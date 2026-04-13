Tình thế đảo chiều ở phân khúc xe bán tải

TPO - Sau khi bất ngờ đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Toyota Hilux ở tháng trước, Ford Ranger đã nhanh chóng lấy lại ngôi “vua” phân khúc bán tải tại Việt Nam ngay trong tháng 3/2026.

Theo số liệu công bố từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cùng với đà tăng trưởng chung của toàn thị trường, phân khúc xe bán tải (pickup) cũng ghi nhận sự khởi sắc với doanh số đạt 2.658 chiếc, tăng 45% so với tháng liền trước.

Trong số này, Ford Ranger đóng góp 1.449 xe, tăng trưởng 80% so với tháng 2, và chiếm 54,5% thị phần phân khúc. Xếp sau mẫu xe nhà Ford là Toyota Hilux với doanh số 650 chiếc trong tháng 3, giảm 25,4% so với tháng liền trước.

Như vậy, cục diện ngôi đầu của phân khúc bán tải đã đảo chiều chỉ sau một tháng. Với doanh số tăng mạnh trong tháng 3, Ranger đã tạo ra khoảng cách gần 800 xe so với Hilux, qua đó trở lại với ngôi vị “vua bán tải” vốn quen thuộc.

Ford Ranger lấy lại ngôi đầu doanh số từ Toyota Hilux.

Diễn biến này cho thấy kết quả sụt giảm trong tháng 2 chỉ mang tính thời điểm. Sự trở lại của Ranger cho thấy đây vẫn là mẫu xe giữ vai trò chủ lực và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong phân khúc bán tải tại Việt Nam.

Về phần Toyota Hilux, mặc dù bị tụt hạng nhưng mẫu xe Nhật được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây áp lực lên Ranger ở những tháng tiếp theo, qua đó trở thành đối trọng của mẫu xe Mỹ ở phân khúc bán tải phổ thông.

Ở phần còn lại của phân khúc, Mitsubishi Triton đạt doanh số 467 xe, tăng 641% và tiếp tục giữ vị trí thứ ba. Trong khi đó, Isuzu D-Max ghi nhận 92 xe bán ra, giảm 5 xe so với tháng liền trước và xếp cuối bảng.

Ngoài 4 mẫu xe thuộc VAMA kể trên, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn một số cái tên khác như Nissan Navara, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, đây là những mẫu xe ít phổ biến hơn và không được nhà phân phối công bố số liệu bán hàng cụ thể.

Tháng 3/2026 cũng là giai đoạn mà phân khúc bán tải chịu ảnh hưởng từ biến động giá dầu, bên cạnh những tác động về mặt tâm lý liên quan tới quy định hạn chế lưu thông với ô tô tải pickup tại Hà Nội, từ đó ảnh hưởng tới quyết định mua xe của khách hàng.

Đến đầu tháng 4, liên ngành Sở Xây dựng - Công an Thành phố đã có đề xuất UBND TP Hà Nội điều chỉnh Quyết định 01/2026, không hạn chế giờ hoạt động xe bán tải. Hiện UBND TP Hà Nội vẫn đang xem xét kiến nghị này.

Nếu đề xuất của các cơ quan chức năng được UBND thành phố thông qua, cả đơn vị kinh doanh lẫn người sử dụng xe bán tải có thể sẽ được gạt bỏ những lo lắng thời gian qua.

Bên cạnh đó, phân khúc xe bán tải trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ có thêm những cái tên mới như Ford Ranger Raptor máy xăng V6, Kia Tasman hay cả mẫu bán tải thương hiệu VinFast. Đây cũng sẽ là yếu tố góp phần thúc đẩy doanh số xe bán tải trong nước.