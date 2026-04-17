Phiên tòa vụ MC thời tiết 28 tuổi qua đời để lại 17 trang thư tuyệt mệnh

Gia Lạc
TPO - Phiên xét xử vụ phát thanh viên Oh Yoanna tử vong nghi do bị quấy rối nơi làm việc tiếp tục bị hoãn do nhân chứng vắng mặt. Tranh chấp pháp lý giữa gia đình nạn nhân và các bên liên quan vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Phiên xét xử liên quan đến cáo buộc quấy rối nơi làm việc dẫn đến cái chết của phát thanh viên thời tiết Oh Yoanna tiếp tục bị trì hoãn. Nguyên nhân là các nhân chứng chủ chốt không có mặt.

Tòa án Trung ương Seoul (Hàn Quốc) hôm 16/4 đã mở phiên điều trần thứ 5 của vụ kiện dân sự, yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ việc. Quá trình xét hỏi nhân chứng không thể tiến hành vì những người được triệu tập không xuất hiện. Quy trình do cả phía gia đình nạn nhân và bên bị đơn đề xuất.

MC thời tiết Oh Yoanna qua đời ở tuổi 28, để lại 17 trang thư tuyệt mệnh.

Trước đó, gia đình nữ MC đã đề nghị triệu tập 3 nhân chứng, trong đó có 2 phát thanh viên thời tiết bị cho là có hành vi quấy rối. Trong khi đó, phía bị đơn đề nghị một nhà sản xuất chương trình thời tiết từng làm việc với nạn nhân.

Theo tòa án, một số nhân chứng đã thông báo trước về việc không tham dự. Đối với hai người bị cáo buộc quấy rối, giấy triệu tập được cho là chưa được gửi đầy đủ. Do đó, toàn bộ phần xét hỏi nhân chứng trong phiên này buộc phải hoãn lại.

Tòa án cảnh báo nếu các nhân chứng tiếp tục vắng mặt mà không có lý do chính đáng trong phiên tiếp theo, họ có thể bị xử phạt tiền. Phiên xét xử kế tiếp được ấn định vào ngày 18/6.

Oh Yoanna qua đời vào tháng 9/2024 ở tuổi 28, để lại 17 trang thư tuyệt mệnh. Tiếp đến, xuất hiện các cáo buộc cho rằng cô đã phải chịu đựng hành vi quấy rối tại nơi làm việc từ các đồng nghiệp trong đài MBC.

Bộ Lao động Hàn Quốc sau cuộc thanh tra đặc biệt đã xác định có những hành vi có thể được xem là quấy rối nơi làm việc.

Gia đình nạn nhân đã đệ đơn kiện yêu cầu bồi thường 510 triệu won đối với những cá nhân liên quan. Chủ tịch MBC, Ahn Hyung Jun, đã đưa ra lời xin lỗi, đồng thời nhà đài truy tặng cô giấy chứng nhận nhân viên danh dự sau khi qua đời.

Phía gia đình nạn nhân cũng đã ký thỏa thuận dàn xếp, song vụ kiện dân sự vẫn đang tiếp tục được tòa án xem xét.

