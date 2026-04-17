Phạt 200 triệu đồng đơn vị gây 'bão bụi' giữa Hà Nội

TPO - Chủ đầu tư và đơn vị phá dỡ công trình gây sập tường, tạo "bão bụi" tại số 65 phố Cảm Hội (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị xử phạt với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Sáng 17/4, đại diện UBND phường Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị vừa ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư và đơn vị phá dỡ gây "bão bụi" tại số 65 Cảm Hội.

Theo đó, UBND phường Hai Bà Trưng quyết định xử phạt 165 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Vận Tải (chủ đầu tư, địa chỉ tại số 65 Cảm Hội, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Công ty này bị xác định có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về khởi công xây dựng mà không có giấy phép xây dựng theo quy định, tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xuống khu vực xung quanh.

Đồng thời, UBND phường Hai Bà Trưng cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần thương mại phá dỡ Nam Bắc (Địa chỉ: Số 37B ngách 99/47 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội) số tiền 17,5 triệu đồng vì thi công xây dựng không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống khu vực xung quanh; đã phá dỡ khối nhà 6 tầng; 2 khối nhà 2 tầng và 1 nhà để xe.

UBND phường viện dẫn quy định xử phạt gấp đôi theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội tương ứng với số tiền phạt là 35 triệu đồng. Do đó tổng số tiền phạt đối với Công ty Cổ phần thương mại phá dỡ Nam Bắc là 35 triệu đồng.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư phải che chắn công trình xây dựng theo quy định và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường với hành vi vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b, khoản 1, điều 16 của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Trước đó, chiều ngày 13/4, nhiều người đi đường và những hộ dân sống xung quanh phố Cảm Hội hoảng hốt khi cả khu phố bị bao trùm bởi bụi bẩn từ một công trình đang được phá dỡ tại số 65 phố Cảm Hội. Đúng giờ cao điểm, một tiếng rầm rung chuyển mặt đất cùng một luồng bụi khổng lồ bất ngờ bốc lên từ trong công trường.

Sự việc khiến nhiều người bất ngờ không kịp phản ứng, trong clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.