Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thanh niên chạy bộ nhặt được chiếc cặp chứa hàng trăm triệu đồng

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc chạy bộ, một thanh niên ở xã Trường Phú (Quảng Trị) đã nhặt được chiếc cặp chứa 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng và nhanh chóng mang đến cơ quan công an trình báo để trả lại người bị mất.

Sáng 17/4, thông tin từ Công an xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp trao trả lại tài sản cho người dân đánh rơi với tổng giá trị lớn.

Anh Hoàng Huy Nguyên (ngoài cùng bên trái) trao lại tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, Công an xã Trường Phú tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Quốc Hưng (SN 1987, trú phường Đồng Thuận) về việc vào khoảng 15 giờ ngày 15/4, trong lúc di chuyển từ ngã ba thôn Tam Hương đến ngã năm thôn Xuân Lai (xã Trường Phú), anh không may làm rơi một chiếc cặp màu đen. Bên trong có 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Đến ngày 16/4, anh Hoàng Huy Nguyên (SN 1996, trú thôn Thạch Bàn, xã Trường Phú) trong lúc chạy bộ tại khu vực thôn Thạch Bàn đã phát hiện chiếc cặp nói trên. Nhận thấy đây là tài sản do người khác đánh rơi, anh Nguyên lập tức mang đến Công an xã Trường Phú để giao nộp, đồng thời trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Trường Phú đã nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định chủ sở hữu và liên hệ với anh Nguyễn Quốc Hưng để trao trả lại toàn bộ tài sản.

Nhận lại số tiền lớn cùng giấy tờ quan trọng, anh Hưng bày tỏ sự xúc động, đồng thời gửi thư cảm ơn đến anh Hoàng Huy Nguyên và lực lượng Công an xã Trường Phú vì đã kịp thời giúp đỡ.

Theo Công an xã Trường Phú, hành động trung thực, trách nhiệm của anh Hoàng Huy Nguyên là tấm gương sáng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

#Quảng Trị #chạy bộ #nhặt được của rơi #trả lại tài sản #người tốt việc tốt #xã Trường Phú

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe