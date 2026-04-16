Tăng cường hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới

TPO - Sáng 16/4, tại Bắc Kinh, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hội đàm với anh A Đông - Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, nhân dịp đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" tại Trung Quốc.

Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư các tỉnh, Thành Đoàn TPHCM, Đà Nẵng, Thái Nguyên; Ban Đối ngoại Nhân dân Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

​Anh A Đông bày tỏ niềm vui khi được gặp, tiếp đón anh Bùi Quang Huy và đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại Trụ sở T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc. Anh A Đông hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thanh niên hai nước gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong thời gian tới.

Anh A Đông - Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc chia sẻ tại hội đàm.

Anh Bùi Quang Huy bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới anh A Đông vì đã đón tiếp đoàn đại biểu Việt Nam tham gia chương trình Hành trình đỏ hết sức chu đáo.

Hai bên cùng khẳng định quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là mối quan hệ có nền tảng lịch sử được thiết lập từ năm 1950, không ngừng được củng cố, phát triển qua nhiều giai đoạn, đặc biệt nâng tầm lên Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào năm 2008.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại hội đàm.

Hai bên đánh giá cao việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong những năm gần đây, góp phần định hướng chiến lược và tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương. Đặc biệt, các chuyến thăm cấp cao gần đây đã mở ra giai đoạn phát triển mới, ngày càng thực chất và hiệu quả hơn cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Anh Bùi Quang Huy tặng anh A Đông phù điêu biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục đồng hành trong thời gian tới, cùng nhau nỗ lực thực hiện nhiều nội dung thiết thực. Hai bên xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho thanh niên là trục xuyên suốt trong hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn, tiếp tục chuyển mạnh từ các hoạt động mang tính sự kiện sang xây dựng cơ chế giáo dục thường xuyên, liên tục và có chiều sâu. Hai bên tiếp tục hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn là một khâu đột phá, mang tính nền tảng cho sự phát triển bền vững của quan hệ hợp tác thanh niên.

Hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa các chương trình giao lưu thanh niên theo đối tượng cụ thể như nhà khoa học, doanh nhân trẻ,…; tăng cường giao lưu, kết nối lưu học sinh hai nước thông qua các hoạt động trao đổi, giao lưu thiết thực.

Anh A Đông tặng anh Bùi Quang Huy bức tranh do thiếu nhi hai nước cùng nhau vẽ trong khuôn khổ “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026.

Hai T.Ư Đoàn phối hợp thành lập cơ chế điều hành chung cho chương trình “Hành trình đỏ” và mở rộng quy mô, đối tượng tham gia hành trình trong năm 2027, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Hai bên sẽ tổ chức chương trình Hành trình đỏ đối với du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc trong năm 2027. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang nghiên cứu tổ chức chương trình Hành trình đỏ đối với du học sinh Trung Quốc tại Việt Nam trong những năm tới.

Các đại biểu dự hội đàm chụp ảnh lưu niệm.

Hai bên phối hợp xây dựng các chuyên đề phát huy tính giáo dục đối với thanh niên hai nước Trung Quốc và Việt Nam; nghiên cứu có những hoạt động trực tuyến trước khi tham gia hành trình đỏ trong năm 2027; tổ chức các hoạt động giao lưu báo chí của Đoàn thanh niên trong năm tới.

Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị, chân thành, góp phần củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.

