Sinh viên kiến trúc cả nước hội tụ tại TPHCM

TPO - Tối 15/4, tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm Bình Dương (TPHCM) diễn ra Lễ Khai mạc Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XV (Festival XV), mở đầu cho chuỗi hoạt động chuyên môn và giao lưu kéo dài từ ngày 15-18/4.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; TS. KTS. Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 27 trường đại học trên cả nước có đào tạo ngành kiến trúc.

Festival XV do Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM, Hội Kiến trúc sư TP.HCM và Trường Đại học Việt Đức đăng cai tổ chức, với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, giảng viên, sinh viên đến từ 27 trường đại học đào tạo ngành Kiến trúc trên cả nước.

Lãnh đạo TP.HCM và Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực hiện nghi thức khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. KTS. Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhìn nhận, trong hoạt động của Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam, nội dung cổ vũ, khích lệ, truyền lửa cho thế hệ trẻ, để họ ngày càng trưởng thành, đủ tầm đủ tâm tiếp nối truyền thống, viết tiếp những trang rạng rỡ cho kiến trúc nước nhà là một việc vô cùng quan trọng.

Theo ông Sơn, sinh viên kiến trúc chính là điểm khởi đầu của thế hệ KTS trẻ, làm bệ phóng để bay lên. Liên hoan lần này, cũng như những liên hoan trước đây chính là tạo ra những chất xúc tác cho quá trình kể trên.

Cũng tại lễ khai mạc, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức Hà Thúc Viên khẳng định: "Dù công nghệ mới mở ra nhiều cơ hội cho các em sinh viên trong việc tự động hóa các quy trình kỹ thuật, rút ngắn thời gian thiết kế, thúc đẩy sáng tạo và tối ưu hóa công năng, nhưng sự sáng tạo, tư duy nghệ thuật và khả năng thấu hiểu không gian vẫn là thế mạnh độc quyền của chính các em, những kiến trúc sư tương lai".

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc là hoạt động chuyên môn quan trọng của mạng lưới các cơ sở đào tạo kiến trúc, nhằm tạo dựng môi trường học thuật, sáng tạo và kết nối giữa các thế hệ kiến trúc sư tương lai.

Festival XV là diễn đàn học thuật quy mô toàn quốc, nơi sinh viên có cơ hội thể hiện năng lực chuyên môn, trao đổi học thuật và tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp trong bối cảnh ngành kiến trúc đang chịu tác động mạnh mẽ của công nghệ và đô thị hóa.

Sinh viên 27 trường đại học trên cả nước có đào tạo ngành kiến trúc đến tham dự Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc tại TPHCM.

Với chủ đề “ARCHINNOVATION – Kiến trúc trong kỷ nguyên công nghệ”, Liên hoan năm nay tập trung làm rõ sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận thiết kế và xây dựng, dưới tác động của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình thông tin công trình (BIM), thực tế ảo (VR/AR) và vật liệu thông minh.

Festival không chỉ là sân chơi mà còn là không gian đối thoại học thuật, nơi các vấn đề cốt lõi của kiến trúc đương đại được đặt ra và thảo luận từ góc nhìn của thế hệ trẻ cũng như các chuyên gia và lực lượng đào tạo Kiến trúc toàn quốc.

Các hoạt động của Liên hoan diễn ra tại Trường Đại học Việt Đức (phường Thới Hòa, TP.HCM), nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và đô thị hiện đại. Đây là khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, tiêu biểu cho quá trình phát triển công nghiệp – đô thị của vùng Đông Nam Bộ. Việc lựa chọn địa điểm này tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế phát triển đô thị, hạ tầng và kiến trúc công nghiệp, góp phần gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn.

Trong khuôn khổ Festival XV, nhiều hoạt động được tổ chức liên tục gồm: Hội thảo khoa học – Archinnovation Conference; Thi Tài năng sinh viên; Triển lãm không gian sáng tạo; Hoạt động trải nghiệm – giao lưu.