Hoa hậu Thanh Thủy: Thanh niên Việt - Trung muốn tìm hiểu về nhau nhiều hơn

Ngày 15/4, trong khuôn khổ Hành trình đỏ 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có buổi gặp mặt thanh thiếu nhi hai nước tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc (TP Bắc Kinh, Trung Quốc).

Trước buổi gặp mặt quan trọng, các bạn trẻ hai nước Việt - Trung đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hữu nghị ấm áp từ những bậc tiền bối cách mạng, cũng như cảm xúc, ấn tượng của các đại biểu khi tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026. Các bạn trẻ thể hiện trách nhiệm sứ mệnh gìn giữ “gen đỏ” của giới trẻ vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung.

Văn hóa là sợi dây liên kết thanh niên Việt - Trung

Chia sẻ trước đại biểu thanh niên hai nước, trước giờ gặp mặt và lắng nghe phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Hoa hậu Quốc tế 2024, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy bày tỏ ấn tượng về sợi dây liên kết vô hình của văn hóa.

Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ tại buổi đối thoại Thanh niên Trung - Việt với chủ đề "Kế thừa và đổi mới văn hóa" trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ.

Thanh Thủy cho biết, những ngày tham gia Hành trình đỏ cô cảm nhận văn hóa là một thứ rất diệu kỳ kết nối thanh niên hai nước Việt - Trung. Việt Nam và Trung Quốc đều có những nét tương đồng và khác biệt trong văn hóa. Những sự tương đồng giúp bạn trẻ hai nước thêm đồng điệu còn những sự khác biệt lại khiến họ tò mò và muốn tìm hiểu về nhau nhiều hơn.

Hoa hậu Thanh Thủy (ngoài cùng, bên phải) cùng Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh (ngoài cùng, bên trái) và ca sĩ Nguyễn Diệu Huyền (Pháo) tham gia các hoạt động tại Hành trình đỏ﻿.

Thanh Thủy mong thanh niên hai nước hãy luôn trân trọng những chuyến đi, những trải nghiệm bằng tất cả sự nhiệt huyết và sức trẻ của mình. “Đừng để khó khăn hay thử thách nào cản bước chân các bạn, bởi vì, không có con đường nào đầy hoa thì cũng không có con đường nào đầy gai, mà bằng niềm tin, nỗ lực và sự tử tế, nơi nào ta đặt chân đến, nơi đó sẽ nở hoa”, Thanh Thủy nói.

Hoa hậu Thanh Thủy chụp ảnh trước Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc (TP Bắc Kinh, Trung Quốc) sau cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Chị Huỳnh Ngọc Tố Trân, đại diện đến từ 28Entertainment cho biết, điều lắng đọng sâu sắc nhất trong những ngày tham gia “Hành trình đỏ” là “tự hào và quyết tâm. Tự hào vì đây là lần đầu tiên đến Trung Quốc, ngay lập tức chị được sống trong tình cảm thắm thiết của những người bạn nơi đây.

“Trong những ngày qua, chúng tôi đã gặp gỡ, trò chuyện, cùng nhau ăn những bữa cơm giản dị, cùng chia sẻ những câu chuyện rất đời thường. Dù còn những khác biệt về ngôn ngữ, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hiểu nhau bằng tất cả sự chân thành. Và chính lúc đó, tôi nhận ra ngôn ngữ chưa bao giờ là rào cản, mà đôi khi, sự khác biệt lại chính là điều khiến con người ta muốn tiến gần nhau hơn”, Tố Trân chia sẻ.

Chị Huỳnh Ngọc Tố Trân, đại diện đến từ 28Entertainment.

Tố Trân cho biết, ban đầu, chị rất tò mò về chủ đề “Không quên nguyện ước ban đầu” của Hành trình đỏ năm nay. Nhưng từ những ngày trải nghiệm trong chuyến hành trình ý nghĩa này, chị dần hiểu, nguyện ước ban đầu ấy chính là vì là sự đồng điệu của hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân, vì tương lai của dân tộc, và vì một mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia đã hình thành từ quá khứ.

Đó không chỉ là một mục tiêu chính trị, mà còn là một lời hứa thiêng liêng được gây dựng, gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ, chúng ta “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Mạch ngầm hữu nghị chưa bao giờ ngừng chảy

Trong những ngày tham gia Hành trình đỏ, anh Hồ Văn Đây - giáo viên, Tổng phụ trách Đội Liên đội Trường THCS Tùng Thiện Vương (Phường Phú Định, TPHCM) càng thấm thía câu nói đã trở thành kim chỉ nam cho quan hệ hai nước Việt - Trung, đó là tinh thần "vừa là đồng chí, vừa là anh em".

“Trong chuyến hành trình nghiên cứu, học tập năm 2026 này, khi đứng trên đất bạn, tôi đã thực sự cảm nhận được mạch ngầm hữu nghị ấy chưa bao giờ ngừng chảy, nó xuyên suốt từ lịch sử hào hùng đến nhịp sống hiện đại của thế hệ thiếu nhi”, anh Đây nói.

Anh Hồ Văn Đây - giáo viên, Tổng phụ trách Đội Liên đội Trường THCS Tùng Thiện Vương (Phường Phú Định, TPHCM) chụp ảnh trước Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc (TP Bắc Kinh, Trung Quốc) sau cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Điểm chạm đầu tiên khiến trái tim anh rung động chính là chuyến thăm địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống và hoạt động cách mạng tại Quảng Châu, nơi Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và khi đứng trước mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Giữa không gian tĩnh lặng, hình ảnh những bậc tiền bối cách mạng dấn thân nơi phương xa vì độc lập dân tộc hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.

Nhưng khoảnh khắc đẹp nhất trong anh chính là buổi giao lưu vẽ tranh giữa thiếu nhi hai nước. Giữa những tờ giấy, không còn rào cản ngôn ngữ, chỉ còn những gam màu rực rỡ hòa quyện với những công trình biểu tượng giữa hai nước. Mỗi nét vẽ là một lời khẳng định, tình anh em mà các bậc tiền bối dày công vun đắp đang được thế hệ thiếu nhi hôm nay tiếp nối một cách tự nhiên và chân thành nhất. Các em chính là những người sẽ kể tiếp chương mới cho tình hữu nghị này bằng ngôn ngữ của sự sáng tạo.