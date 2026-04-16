Trang bị kỹ năng số cho thủ lĩnh sinh viên Đà Nẵng

Giang Thanh
TPO - Các thủ lĩnh sinh viên Đà Nẵng được trang bị các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần đổi mới, chuyển đổi nội dung và phương thức hoạt động của công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Ngày 14/4, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên năm học 2025 - 2026 với sự tham gia của các thủ lĩnh sinh viên, chủ nhiệm các CLB, đội, nhóm của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn.

tp-thu-linh-sinh-vien-5.jpg
Các thủ lĩnh sinh viên được trang bị các kỹ năng cần thiết để nâng cao hiệu quả phong trào cơ sở. Ảnh: Giang Thanh

Hội nghị nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên” giai đoạn 2024 – 2028, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn Trường học, Hội Sinh viên các cấp có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực và tinh thần sáng tạo; đồng thời nâng cao chất lượng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trường học, hội viên, sinh viên và hiệu quả triển khai các chương trình, phong trào tại cơ sở.

Tham gia chương trình, các thủ lĩnh sinh viên trải qua 4 chuyên đề trọng tâm, gắn với yêu cầu thực tiễn công tác Đoàn – Hội hiện nay như: Hướng dẫn xử trí các trường hợp cấp cứu thông thường, kết hợp lý thuyết và thực hành; giải pháp triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tập trung vào quy trình, phương pháp và định hướng rèn luyện...

tp-thu-linh-sinh-vien-1.jpg
tp-thu-linh-sinh-vien-2.jpg
tp-thu-linh-sinh-vien-3.jpg
tp-thu-linh-sinh-vien-7.jpg
Các nội dung tập huấn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Đặc biệt, các bạn sinh viên còn được gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia công nghệ để học tập các kiến thức, chia sẻ kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu quả trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn – Hội; nhận diện thông tin sai lệch, tin giả do AI tạo ra; trang bị kỹ năng sinh tồn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng chống lừa đảo trực tuyến...

Nội dung các chuyên đề được thiết kế theo hướng thực tiễn, cập nhật, góp phần nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội Sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

tp-thu-linh-sinh-vien-4.jpg
Chuyên gia hướng dẫn các thủ lĩnh sinh viên sử dụng các công cụ AI tạo sinh trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên.
tp-thu-linh-sinh-vien-6.jpg
Các thủ lĩnh sinh viên trao đổi, tương tác với chuyên gia.

Theo anh Phùng Nhật Tuyên - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Thành Đoàn Đà Nẵng), chương trình góp phần bồi dưỡng kiến thức, trang bị kỹ năng cần thiết, đặc biệt là năng lực hội nhập, chuyển đổi số và thích ứng với bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

"Đây là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động tại cơ sở, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phong trào sinh viên và công tác Hội trong thời gian tới", anh Tuyên nói.

