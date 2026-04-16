Nhiều ứng viên vào vòng thẩm định Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026

TPO - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã lựa chọn ra các ứng viên chương trình Bình chọn Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc năm 2026 vào vòng thẩm định thực tế.

Hội nghị Hội đồng sơ tuyển Bình chọn Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2026 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức, đã lựa chọn ra các ứng viên vào vòng Thẩm định thực tế và Chung tuyển.

Sau hai tháng triển khai, chương trình đã nhận được 190 hồ sơ từ 26 tỉnh, thành phố trên cả nước đăng ký. Trải qua quá trình chọn lọc từ các địa phương, đơn vị, 132 hồ sơ ứng viên đã được đề cử về Ban Tổ chức.

Hội đồng xét tuyển họp trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo Ban Tổ chức, chất lượng ứng viên tham gia chương trình năm nay khá đồng đều với nhiều doanh nghiệp đạt kết quả kinh doanh tích cực, mô hình hoạt động bài bản. Nhiều ứng viên doanh nhân trẻ không chỉ thành công trong sản xuất kinh doanh mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và tầm nhìn phát triển bền vững.

Tại phiên họp, Hội đồng bình chọn sơ tuyển xem xét đánh giá kỹ lưỡng vị trí, vai trò và thành tích của các doanh nhân trong quá trình quản lý điều hành doanh nghiệp cũng như những đóng góp cho cộng đồng. Các tiêu chí đánh giá tập trung vào năng lực lãnh đạo doanh nghiệp, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tính đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tiềm năng phát triển.

Việc tổ chức thẩm định thực tế các ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được thực hiện ngay sau khi Hội nghị Hội đồng sơ tuyển kết thúc. Dự kiến Lễ trao Danh hiệu Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc và các hoạt động đồng hành sẽ được tổ chức vào tháng 6/2026 tại thành phố Hải Phòng.

Anh Đặng Hồng Anh - Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết, chương trình không chỉ tôn vinh gương mặt trẻ dám nghĩ, dám làm, mà còn cổ vũ tinh thần quốc gia khởi nghiệp. Trong bối cảnh mới hiện nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với việc chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, việc tìm kiếm, bồi dưỡng và đồng hành cùng các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, hiệu quả là nhiệm vụ mang tính sống còn đối với sự phát triển của hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nhân trẻ Việt Nam nói riêng.