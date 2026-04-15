Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Sinh viên Việt hào hứng trải nghiệm văn hóa, tranh tài 'Tiếng Hán muôn màu'

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đông đảo các bạn trẻ, sinh viên Việt Nam đã hoà mình vào không gian văn hóa, ngôn ngữ Trung Quốc với nhiều hoạt động trải nghiệm, từ Hán phục cổ trang, vẽ mặt nạ Kinh kịch...; màn tranh tài "Tiếng Hán muôn màu" và "Dấu ấn Trung Hoa".

Khuôn viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội (ngày 15/4) diễn ra chuỗi hoạt động Ngày hội tiếng Trung quốc tế năm 2026 thu hút đông đảo người trẻ tham gia, trải nghiệm.

tienphong-ngayhoitiengtrung7.jpg
Các bạn sinh viên trong các bộ Hán phục cổ trang. Ảnh: TK

Ngay khi bước chân đến ngày hội, các bạn trẻ đã hoà mình vào không gian của những gian hàng trải nghiệm. Nhiều bạn trẻ là sinh viên ngành tiếng Trung vốn quen với những giờ học gắn với giáo trình ở không gian lớp, nay được thỏa sức tạo dáng khi khoác lên mình những bộ trang phục của Trung Quốc, tự tay tết dây nghệ thuật, tỉ mẩn vẽ mặt nạ Kinh kịch.

tienphong-ngayhoitiengtrung6.jpg
Các bạn sinh viên thể hiện nghệ thuật cắt giấy truyền thống Trung Quốc. Ảnh: TK

Điểm nhấn của ngày hội là vòng chung kết cuộc thi hùng biện "Tiếng Hán muôn màu". Các thí sinh tại cuộc thi không chỉ thể hiện sự thành thạo, diễn đạt lưu loát hay phát âm chuẩn mà còn ghi dấu ấn với khả năng tư duy phản biện, lập luận logic.

Đặc biệt, phần diễn thuyết tại chỗ, nhiều vấn đề xã hội đã được thí sinh được bóc tách bằng tiếng Trung. Điều này thể hiện, sinh viên Ngoại ngữ genZ không chỉ giỏi ngôn ngữ mà còn am tường kiến thức xã hội và nhạy bén trong tư duy.

tienphong-ngayhoitiengtrung4.jpg
Các thí sinh đã thể hiện khả năng ngoại ngữ và hiểu biết vấn đề xã hội tại cuộc thi "Tiếng Hán muôn màu".

Là một trong những bạn trẻ tham gia ngày hội, Minh Anh - sinh viên năm 2 trường ĐH Ngoại ngữ, bày tỏ đến ngày hội không chỉ giúp tinh thần được thư giãn, thoải mái mà hiểu biết thêm về những nét văn hoá hay học từ vựng, diễn đạt nhanh hơn so với việc chỉ nhìn qua màn hình điện thoại.

tienphong-ngayhoitiengtrung5.jpg
Sinh viên đã mang đến nhiều tiết mục ấn tượng. Ảnh: TK

Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra cuộc thi "Dấu ấn Trung Hoa" dành riêng cho sinh viên năm thứ ba. Những trích đoạn kịch nói, những điệu múa uyển chuyển và cả những làn điệu Kinh kịch khó nhằn đã được các bạn tái hiện vô cùng chuyên nghiệp.

Mỗi tiết mục là một câu chuyện kể về hành trình chinh phục tiếng Trung – một hành trình không chỉ có mồ hôi trên giảng đường mà còn có cả niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật.

tienphong-ngayhoitiengtrung.jpg
tienphong-ngayhoitiengtrung2.jpg
tienphong-ngayhoitiengtrung3.jpg
tienphong-ngayhoitiengtrung8.jpg
Cuộc thi Tiếng Hán muôn màu kết thúc tốt đẹp. Ảnh: TK

Ngày hội tiếng Trung quốc tế năm 2026 có sự đồng hành, tiếp sức từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Theo Ban Tổ chức, sự kiện góp phần quan trọng để giới trẻ hai nước thêm hiểu biết về văn hoá, đất nước, con người lẫn nhau; đồng thời trách nhiệm hơn trong việc vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung.

Trong đó, ngôn ngữ Trung Quốc là một cánh cửa mở ra thế giới, nơi các bạn được khẳng định bản sắc cá nhân và kết nối với bạn bè quốc tế.

