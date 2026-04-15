Sinh viên Việt hào hứng trải nghiệm văn hóa, tranh tài 'Tiếng Hán muôn màu'

TPO - Đông đảo các bạn trẻ, sinh viên Việt Nam đã hoà mình vào không gian văn hóa, ngôn ngữ Trung Quốc với nhiều hoạt động trải nghiệm, từ Hán phục cổ trang, vẽ mặt nạ Kinh kịch...; màn tranh tài "Tiếng Hán muôn màu" và "Dấu ấn Trung Hoa".

Khuôn viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội (ngày 15/4) diễn ra chuỗi hoạt động Ngày hội tiếng Trung quốc tế năm 2026 thu hút đông đảo người trẻ tham gia, trải nghiệm.

Các bạn sinh viên trong các bộ Hán phục cổ trang. Ảnh: TK

Ngay khi bước chân đến ngày hội, các bạn trẻ đã hoà mình vào không gian của những gian hàng trải nghiệm. Nhiều bạn trẻ là sinh viên ngành tiếng Trung vốn quen với những giờ học gắn với giáo trình ở không gian lớp, nay được thỏa sức tạo dáng khi khoác lên mình những bộ trang phục của Trung Quốc, tự tay tết dây nghệ thuật, tỉ mẩn vẽ mặt nạ Kinh kịch.

Các bạn sinh viên thể hiện nghệ thuật cắt giấy truyền thống Trung Quốc. Ảnh: TK

Điểm nhấn của ngày hội là vòng chung kết cuộc thi hùng biện "Tiếng Hán muôn màu". Các thí sinh tại cuộc thi không chỉ thể hiện sự thành thạo, diễn đạt lưu loát hay phát âm chuẩn mà còn ghi dấu ấn với khả năng tư duy phản biện, lập luận logic.

Đặc biệt, phần diễn thuyết tại chỗ, nhiều vấn đề xã hội đã được thí sinh được bóc tách bằng tiếng Trung. Điều này thể hiện, sinh viên Ngoại ngữ genZ không chỉ giỏi ngôn ngữ mà còn am tường kiến thức xã hội và nhạy bén trong tư duy.

Các thí sinh đã thể hiện khả năng ngoại ngữ và hiểu biết vấn đề xã hội tại cuộc thi "Tiếng Hán muôn màu".

Là một trong những bạn trẻ tham gia ngày hội, Minh Anh - sinh viên năm 2 trường ĐH Ngoại ngữ, bày tỏ đến ngày hội không chỉ giúp tinh thần được thư giãn, thoải mái mà hiểu biết thêm về những nét văn hoá hay học từ vựng, diễn đạt nhanh hơn so với việc chỉ nhìn qua màn hình điện thoại.

Sinh viên đã mang đến nhiều tiết mục ấn tượng. Ảnh: TK

Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra cuộc thi "Dấu ấn Trung Hoa" dành riêng cho sinh viên năm thứ ba. Những trích đoạn kịch nói, những điệu múa uyển chuyển và cả những làn điệu Kinh kịch khó nhằn đã được các bạn tái hiện vô cùng chuyên nghiệp.

Mỗi tiết mục là một câu chuyện kể về hành trình chinh phục tiếng Trung – một hành trình không chỉ có mồ hôi trên giảng đường mà còn có cả niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật.

Cuộc thi Tiếng Hán muôn màu kết thúc tốt đẹp. Ảnh: TK

Ngày hội tiếng Trung quốc tế năm 2026 có sự đồng hành, tiếp sức từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Theo Ban Tổ chức, sự kiện góp phần quan trọng để giới trẻ hai nước thêm hiểu biết về văn hoá, đất nước, con người lẫn nhau; đồng thời trách nhiệm hơn trong việc vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung. Trong đó, ngôn ngữ Trung Quốc là một cánh cửa mở ra thế giới, nơi các bạn được khẳng định bản sắc cá nhân và kết nối với bạn bè quốc tế.

