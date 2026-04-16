Thanh niên là lực lượng xung kích xây dựng đất nước

TP - Trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc, ngày 15/4, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam - do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu - có buổi thăm và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (CSCEC).

Cùng tham dự chương trình có anh Từ Hiểu, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN toàn Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đơn Quảng Tụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (CSCEC) cho biết, CSCEC đã không ngừng tăng cường hoạt động nội địa hóa tại Việt Nam, trong đó nhân viên người Việt chiếm 55%. Nhiều đồng nghiệp Việt Nam đã trở thành lực lượng quản lý nòng cốt, ngày càng có nhiều thanh niên Việt Nam trưởng thành và phát huy năng lực tại đây. "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục phát huy lợi thế toàn chuỗi ngành, chủ động kết nối với nhu cầu phát triển của Việt Nam, mang đến nhiều công trình chất lượng cao và thành quả hợp tác thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và gắn kết nhân dân hai nước", bà Đơn Quảng Tụ chia sẻ.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Trao đổi tại buổi làm việc, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Với mục tiêu đó, Việt Nam xác định phát triển hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược để đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ này. Theo anh Lâm, Việt Nam có nhu cầu cao về hạ tầng, với việc đẩy mạnh đô thị hóa. Nhu cầu về đường sắt tốc độ cao, hệ thống đường bộ cao tốc, các khu đô thị thông minh và hạ tầng số là cực kỳ lớn. Bên cạnh đó, với cơ cấu dân số vàng, lực lượng thanh niên Việt Nam đang khao khát được tiếp cận với những công nghệ xây dựng tiên tiến nhất, từ công nghệ xanh đến vật liệu mới và quản trị dự án hiện đại. Việt Nam luôn chào đón các tập đoàn có năng lực, có tâm, có tầm như CSCEC tham gia đóng góp vào sự phát triển hạ tầng, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ cho các đối tác Việt Nam.

“Trong chuyến thăm lần này, với vai trò là những người làm công tác thanh niên, chúng tôi mong muốn không chỉ dừng lại ở việc tham quan, học tập kinh nghiệm quản trị của một tập đoàn đa quốc gia lớn, mà còn hy vọng mở ra những cơ hội giao lưu giữa kỹ sư trẻ, doanh nhân trẻ hai nước trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc”, anh Lâm nói.

Nhấn mạnh thanh niên là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng đất nước, anh Nguyễn Tường Lâm tin rằng, sự kết hợp giữa kinh nghiệm, công nghệ của các bạn và nhiệt huyết, tiềm năng của Việt Nam sẽ tạo nên những giá trị bền vững cho cả hai dân tộc.

