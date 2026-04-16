Giúp gen Z nhỏ to chuyện khó nói

TPO - Với những trải nghiệm độc đáo, dự án “Ẻm kể chuyện em” tạo ra một không gian nơi gen Z Đà Nẵng được tìm hiểu các kiến thức về sức khỏe phụ khoa, mở lòng tâm sự những chuyện khó nói mà không còn e dè, ngại ngùng.

Những trạm trải nghiệm vừa học, vừa chơi

Sáng đầu tuần, một góc sân nhỏ tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP. Đà Nẵng) bỗng trở nên khác lạ với những bảng thông tin ngộ nghĩnh, những khung giấy nhớ rực rỡ sắc màu… Đó là không gian trải nghiệm của dự án “Ẻm kể chuyện em”, nơi gen Z có thể mở lời về những câu chuyện tưởng chừng khó nói về sức khỏe phụ khoa.

Các trạm trải nghiệm của dự án "Ẻm kể chuyện em" đến với các trường học ở Đà Nẵng.

﻿Ảnh: Giang Thanh

Không phải là những gian hàng đơn lẻ, toàn bộ hoạt động được thiết kế thành một hành trình gồm 5 trạm, nơi người tham gia có thể đi qua từng bước, từ nhận thức đến chia sẻ.

Trạm đầu tiên là trạm kiến thức – nơi cung cấp những thông tin cơ bản về sức khỏe phụ khoa. Trạm thứ hai trưng bày những mẫu giấy ghi chú nhỏ ghi lại góc nhìn đa chiều của những người xung quanh về vấn đề tế nhị này. Trạm thứ ba với “hộp thư ẩn danh” là nơi các bạn trẻ có thể gửi gắm thắc mắc, băn khoăn về vấn đề sức khỏe phụ khoa.

Điểm độc đáo của “Ẻm kể chuyện em” đó là trạm trò chơi với bộ card-game đầu tiên về sức khỏe phụ khoa “Lạc Chẩn”. Đây là bộ trò chơi do các thành viên của nhóm dự án lên ý tưởng, tự thiết kế để giúp các bạn trẻ vừa học, vừa chơi. Cuối cùng, ở trạm “check-out”, các bạn học sinh được trả lời những câu hỏi ngắn để củng cố kiến thức.

Các trạm thu hút đông đảo học sinh.

Nhiều bạn đi ngang qua, chậm lại một chút, ngập ngừng nhìn vào rồi… bước tiếp. Một số khác dừng hẳn, đọc kỹ từng dòng bảng thông tin, có bạn ngại ngùng xin một tờ giấy ghi chú nhỏ để viết những thắc mắc bỏ vào hộp kín.

Từ sự mạnh dạn của một vài bạn, không gian trải nghiệm dần thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh. Mọi người vui vẻ tham gia các trạm hoạt động với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên.

“Ngay từ đầu, nhóm cũng đoán được phản ứng của các bạn học sinh khi thấy hoạt động này. Đa phần đều ngại ngùng nên chúng tôi không bắt đầu bằng việc giới thiệu dự án mà chỉ đơn giản là bắt chuyện, hỏi han như những người bạn, mời các bạn trải nghiệm các trạm”, bạn Đặng Thị Hồng Diễm (Sinh viên trường ĐH FPT - Trưởng nhóm dự án “Ẻm kể chuyện em”) chia sẻ.

Học sinh, sinh viên Đà Nẵng hào hứng trải nghiệm "card-game" về sức khỏe phụ khoa.

Thiết kế bắt mắt giúp những kiến thức tưởng chừng khó nói lại trở nên dễ tiếp cận.

Cách tiếp cận này không phải ngẫu nhiên bởi sau thời gian nghiên cứu khoa học, khảo sát thực tế, nhóm nhận ra rào cản lớn nhất trong việc truyền thông về sức khỏe phụ khoa cho các bạn trẻ không nằm ở việc thiếu thông tin, mà là tâm lý e ngại khi phải nói về những vấn đề cá nhân tế nhị.

Các bạn biết vấn đề của mình. Nhưng điều khiến các bạn im lặng là tâm lý sợ bị đánh giá, sợ nói ra rồi cũng không giải quyết được gì. Bởi vậy, dự án hướng đến tạo ra không gian trải nghiệm đa tầng nơi các bạn có thể tiếp cận thông tin y khoa cơ bản, nhìn nhận lại các định kiến xã hội và quan trọng hơn là có cơ hội bày tỏ những điều trước đây còn ngại nói”, Diễm nói.

Để gen Z mở lời tâm sự

Được biết, “Ẻm Kể Chuyện Em” là dự án truyền thông của sinh viên hướng đến việc nâng cao nhận thức và khuyến khích sự cởi mở trong việc chia sẻ các vấn đề sức khỏe phụ khoa ở phụ nữ trẻ.

Hành trình của dự án đã dừng chân tại trường THPT Nguyễn Khuyến và trường Đại học FPT Đà Nẵng, thu hút hơn 300 bạn trẻ tham gia. Dự án nhận được 150 câu hỏi ẩn danh xoay quanh các thắc mắc phổ biến như kinh nguyệt không đều, những thay đổi cơ thể, những lo lắng về các vấn đề sức khỏe phụ khoa, rào cản tâm lý khi muốn chia sẻ…

“Có những câu hỏi rất ngắn thôi, kiểu như ‘Em có bình thường không?’ nhưng đằng sau đó là nỗi lo của các bạn trong thời gian dài. Những thắc mắc của các bạn đều được chuyên gia giải đáp và trả lời thông qua email hoặc số điện thoại”, Diễm nói.

Vì là một dự án liên quan đến sức khỏe và y khoa nên nhóm chủ động kết nối và xây dựng đội ngũ chuyên gia đồng hành là các bác sĩ đầu ngành về sản phụ khoa, tâm lý. Ngoài ra, dự án còn nhận được sự hỗ trợ của Tổ chức Nơ xanh – doanh nghiệp xã hội tiên phong hoạt động vì cộng đồng ở lĩnh vực y tế phụ khoa nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản phụ nữ.

Những thắc mắc được gửi gắm vào những tờ giấy ghi chú và được các chuyên gia giải đáp.

Song song với hành trình đến các trường học, dự án cũng duy trì các hoạt động truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội với đa dạng các hình thức như: infographic, clip hoạt hình ngắn, các phần hỏi nhanh – đáp gọn…, tập trung vào việc cung cấp kiến thức, thay đổi nhận thức và tư vấn tâm lý cho gen Z.

“Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn dùng cách tiếp cận cởi mở, chủ động và văn minh để thúc đẩy người trẻ quan tâm đến sức khỏe phụ khoa, đồng thời, từng bước gỡ bỏ những rào cản tâm lý và định kiến xã hội xoay quanh các chủ đề nhạy cảm, xây dựng một môi trường an toàn – nơi việc chia sẻ không còn là điều e ngại mà trở thành một hành động tích cực và cần thiết”, Diễm nói