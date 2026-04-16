Sẽ quy định cụ thể vị trí việc làm, chế độ chính sách với công chức làm hộ tịch

TPO - Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hộ tịch sẽ quy định cụ thể về chế độ, điều kiện, vị trí việc làm cho công chức làm công tác hộ tịch, cũng như việc điều động, luân chuyển công chức.

Có chế độ đãi ngộ phù hợp

Bộ Tư pháp vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi).

Góp ý cho dự thảo này, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp để người thực hiện công tác hộ tịch yên tâm công tác và phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị.

Một số ý kiến đề nghị bố trí số lượng công chức cấp xã phù hợp, có chế độ đãi ngộ tương xứng. Ngoài ra, cần quy định theo hướng “mở đường” để tiếp tục nghiên cứu những quy định cụ thể về chính sách cho công chức làm công tác hộ tịch để có thể xây dựng một đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tốt hơn.

Quy định cụ thể chế độ chính sách, vị trí việc làm với công chức làm công tác hộ tịch.

Tiếp thu ý kiến, Bộ Tư pháp cho biết, dự kiến sẽ chỉnh lý quy định khoản 4 Điều 6 của dự thảo thành: “Nhà nước bảo đảm ổn định vị trí việc làm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với người làm công tác hộ tịch để nâng cao tính chuyên nghiệp, ổn định, bảo đảm chất lượng công tác đăng ký, quản lý hộ tịch”.

Bên cạnh đó, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hộ tịch sẽ quy định cụ thể về chế độ, điều kiện, vị trí việc làm cho công chức làm công tác hộ tịch, cũng như việc đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển công chức để bảo đảm đáp ứng khối lượng công việc phát sinh.

Không ủy quyền ký giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn

Quá trình thảo luận, cũng có ý kiến cho rằng giấy chứng tử là loại giấy tờ hộ tịch cần thiết để thực hiện các thủ tục tang lễ đối với người chết. Theo đó, việc quy định chủ tịch UBND cấp xã không được ủy quyền ký giấy chứng tử dẫn đến có thể kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính, không đáp ứng yêu cầu giải quyết nhanh chóng, kịp thời đối với loại giấy tờ hộ tịch này.

Do vậy, đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu quy định “không loại trừ” trường hợp chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền ký giấy chứng tử.

Tương tự giấy chứng tử, có ý kiến đề nghị không quy định loại trừ trường hợp chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền ký giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn để bảo đảm linh hoạt, kịp thời trong giải quyết thủ tục hành chính về hộ tịch.

Đại biểu Quốc hội đề nghị cho phép chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho phó chủ tịch ký giấy tờ hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn) để giảm tải công việc.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ Tư pháp cho biết, sẽ nghiên cứu đề xuất lược bỏ quy định loại trừ ủy quyền ký giấy chứng tử. Đồng thời, trong quá trình xây dựng và ban hành Nghị định, sẽ tham mưu quy định cụ thể trình tự, thủ tục cũng như thời gian giải quyết yêu cầu đăng ký việc hộ tịch để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng các loại giấy tờ hộ tịch nêu trên, đặc biệt là giấy chứng tử.

Về đề nghị không quy định loại trừ chủ tịch UBND được ủy quyền ký giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, Bộ Tư pháp nhận thấy, giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch đầu tiên, giấy tờ gốc của mỗi cá nhân, thiết lập mối quan hệ giữa công dân với nhà nước. Đây là cơ sở để xác định thông tin trong nhiều giấy tờ cá nhân khác.

Tương tự, giấy chứng nhận kết hôn cũng là giấy tờ hộ tịch quan trọng, là cơ sở để thực hiện, hưởng các quyền và lợi ích quan trọng khác của cá nhân. Theo Bộ Tư pháp, đây cũng là những giấy tờ được sử dụng với tần suất lớn không chỉ tại các cơ quan trong nước mà còn ở nước ngoài.

Do vậy, để tiếp tục khẳng định giá trị, tầm quan trọng của giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, Bộ Tư pháp đề xuất các loại giấy tờ này phải do lãnh đạo UBND ký, ban hành, không ủy quyền cho phòng chuyên môn hoặc người thực hiện công tác hộ tịch ký.