Phần mềm hộ tịch gặp trục trặc, Bộ Tư pháp lập đoàn 'giải cứu'

TPO - Triển khai gấp rút từ 1/7, Hệ thống hộ tịch điện tử bộc lộ lỗi chức năng, dữ liệu, ký số. Bộ Tư pháp đã khắc phục trước mắt, đồng thời cử đoàn xuống địa phương tháo gỡ để bảo đảm tiến độ cải cách hành chính.

Ngày 16/8, Bộ Tư pháp vừa có giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong sử dụng Phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, gần đây Bộ nhận được các Báo cáo hằng ngày của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, trong đó có phản ánh các nội dung liên quan đến khó khăn, vướng mắc khi triển khai Hệ thống đăng ký hộ tịch điện tử.

Theo Bộ Tư pháp, nguyên nhân đầu tiên là Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch phiên bản mới, được Bộ Tư pháp triển khai từ ngày 1/7/2025 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều bên gồm: Bộ Tư pháp; Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ; các địa phương, trong khi thời gian triển khai rất gấp, khó tránh khỏi vướng mắc trong giai đoạn đầu.

Qua theo dõi, tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các địa phương, Bộ Tư pháp cho rằng vướng mắc tập trung vào nhóm như: Lỗi liên quan đến chức năng của Hệ thống phần mềm; chỉ có các nghiệp vụ hộ tịch thiết yểu; lỗi tra cứu dữ liệu; một số đơn vị cấp xã, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân chưa được cấp chữ ký số hoặc đã được cấp nhưng thao tác cập nhật phần mềm ký số chưa đúng; người dùng (công chức tư pháp - hộ tịch) thao tác sai...

Ảnh minh họa,

Về giải pháp khắc phục, Bộ Tư pháp cho biết, đối với các lỗi liên quan đến chức năng, dữ liệu, Bộ Tư pháp đã khắc phục xong; các lỗi trên phần mềm, Bộ đã chỉ đạo đơn vị kỹ thuật khắc phục ngay sau khi nhận được phản ánh/ghi nhận lỗi.

Đối với lỗi kết nối, chuyển hồ sơ, dữ liệu, Bộ Tư pháp đã bố trí nhóm thường trực phối hợp đầu mối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh, Phần mềm DVCLT (C06 – Bộ Công an) khắc phục.

Các lỗi liên quan đến người dùng, Bộ Tư pháp đã trao đổi, hướng dẫn, đến nay đều đã khắc phục được; triển khai tổ chức việc hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp các địa phương trong quá trình sử dụng phần mềm qua nhiều kênh hỗ trợ.

Đồng thời, tổng hợp các vương mắc thường gặp trong quá trình sử dụng Hệ thống ĐKQLHTĐT, cách thức xử lý đăng tài online để các địa phương tham khảo; xây dựng video hướng dẫn sử dụng, thao tác cụ thể đối với từng nghiệp vụ trên Hệ thống,

Trong tháng 8/2025, Bộ Tư pháp tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại một số địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ các địa phương khắc phục, dự kiến thực hiện tại 12 địa phương với thành phần là Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan để đôn đốc, hỗ trợ các địa phương bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu tại Kết luận số 183/KL-TW.