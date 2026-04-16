Tập đoàn TH đồng hành phát triển nguồn lực bền vững tại vùng biên Quảng Ngãi

Giữa tháng 4/2026, chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt triển khai tại khu vực Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi), với sự đồng hành của Tập đoàn TH, tiếp tục được mở rộng tới các cơ sở đào tạo và địa bàn vùng biên giới, góp phần tạo thêm nguồn lực cho phát triển bền vững tại địa phương.

Trong đợt này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ 150 triệu đồng cho Trường Cao đẳng Kon Tum để triển khai học bổng học tập và hỗ trợ dự án khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên; tài trợ 200 triệu đồng cho Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm, hỗ trợ khởi nghiệp.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt ký kết thỏa thuận tài trợ đối với xã Mô Rai – Quảng Ngãi, với sự đồng hành của Tập đoàn TH.

Tại xã Mô Rai – địa bàn vùng biên còn nhiều khó khăn – Quỹ phối hợp cùng địa phương triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội trị giá 300 triệu đồng, gồm giếng khoan nước sạch, máy phun thuốc diệt muỗi và hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, đầu năm 2026, Tập đoàn TH cũng đã hỗ trợ 100 triệu đồng trang bị máy tính, máy in cho các thôn, làng trên địa bàn xã phục vụ chuyển đổi số.

Không dừng ở hỗ trợ tài chính và an sinh, Tập đoàn TH đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Cao đẳng Kon Tum và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhằm phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, TH cùng các nhà trường sẽ tham gia cập nhật chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn; tổ chức tập huấn, hội thảo kỹ năng nghề nghiệp; triển khai thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp; đồng thời ưu tiên tuyển dụng, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

Chuỗi hoạt động này đang từng bước hình thành một hệ sinh thái phát triển nhân lực tại chỗ – nơi giáo dục, an sinh và cơ hội nghề nghiệp được kết nối ngay trên vùng đất biên cương còn nhiều dư địa phát triển.

Đây cũng chính là nơi Tập đoàn TH đang triển khai Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tổng vốn đầu tư 2.544 tỷ đồng, với định hướng lâu dài về kinh tế, xã hội và môi trường.

Dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương, Tập đoàn TH kiên định theo đuổi con đường nông nghiệp công nghệ cao, với tư duy Trân quý Mẹ Thiên nhiên, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ và khoa học quản trị hàng đầu thế giới để tạo ra ly sữa tươi sạch và những sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mô hình chuỗi sản xuất khép kín “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch” đã được chứng minh thành công với Dự án sữa 1,2 tỷ USD tại Nghệ An, nơi hình thành Cụm trang trại tập trung công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới, đặt nền móng cho ngành sữa tươi sạch Việt Nam.

Tập đoàn TH sở hữu cụm trang trại tập trung khép kín lớn nhất thế giới tại Nghệ An (Liên minh Kỷ lục thế giới xác nhận năm 2020)

Từ nền tảng đó, TH mạnh mẽ nhân rộng mô hình này tại nhiều địa phương trên cả nước, nhất là các vùng phên dậu của Tổ quốc, trong đó có Mô Rai – vùng đất giàu tiềm năng nhưng còn nhiều dư địa phát triển. Hiện tổng đàn bò chăn nuôi tập trung tại các trang trại TH trên toàn quốc đã đạt gần 75.000 con.

Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao TH tại Mô Rai hiện đang được khẩn trương hoàn thiện, hướng tới hình thành trang trại hiện đại, ứng dụng công nghệ quản trị đàn bò tiên tiến của Israel, tự động hóa cao và vận hành theo chuẩn quốc tế. Dự án được kỳ vọng góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập và giữ chân nguồn nhân lực trẻ ngay trên chính quê hương mình.

Đáng chú ý, Tập đoàn TH đã bắt đầu triển khai tuyển dụng từ đầu năm 2026 nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn vận hành, đồng thời tổ chức đào tạo bài bản ngay từ sớm để người lao động có thể làm chủ công nghệ khi dự án đi vào hoạt động. Các vị trí tuyển dụng trải rộng từ khối kỹ thuật, thú y, vận hành trang trại, chế biến thức ăn, bảo trì kỹ thuật đến nhân sự – hành chính, an toàn lao động, mở ra cơ hội cho nhiều nhóm lao động, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp tại địa phương và khu vực lân cận.

Ông Nguyễn Sỹ Hậu – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bò sữa Nông nghiệp Công nghệ cao Kon Tum – cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng tuyển dụng nguồn nhân lực tại địa phương, đặc biệt là các bạn trẻ được đào tạo tại các trường trên địa bàn. Tập đoàn TH không chỉ tuyển người, mà đầu tư đào tạo để các bạn có thể làm chủ công nghệ, có việc làm ổn định và gắn bó lâu dài với dự án.”

Theo ông Hậu, mục tiêu lớn hơn của TH là cùng địa phương tạo ra một lực lượng lao động mới – những người nông dân trong thời đại công nghệ cao, làm việc ngay trên quê hương mình, có thu nhập ổn định và chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao.

Bên cạnh ưu tiên nguồn nhân lực bản địa, dự án cũng rộng mở chào đón lao động trẻ trên cả nước mong muốn phát triển nghề nghiệp trong môi trường nông nghiệp công nghệ cao tại Mô Rai.

Tập đoàn TH sở hữu thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK - Thương hiệu quốc gia vươn tầm thế giới. Đơn vị vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tự hào chiếm hơn 50% thị phần sữa tươi tại khu vực thành thị Việt Nam và phát triển danh mục đa dạng các thực phẩm sạch, đồ uống thảo dược. Sản phẩm TH đã hiện diện tại 12 quốc gia.

