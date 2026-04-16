Xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá vé bất hợp lý dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện ngày 15/4 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.

Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, dự báo lưu lượng giao thông tăng cao, tạo áp lực lớn cho công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan tăng cường phương tiện vận tải, nhất là vận tải hành khách để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện, an toàn; không để hành khách không có phương tiện đi lại do doanh nghiệp vận tải cắt giảm chuyến khi giá nhiên liệu tăng cao; khắc phục hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ sắp tới. (Ảnh minh họa)

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố phối hợp lực lượng chức năng của ngành công an và chính quyền địa phương tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả chi phí vận tải, phù hợp với biến động giá nhiên liệu.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cước vận tải, thực hiện nghiêm việc kê khai giá cước, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý và trục lợi.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông trên các tuyến trục chính ra vào Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến kết nối đến ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu và khu vực tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày lễ, khu vực lễ hội.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân trong kỳ nghỉ lễ tới đây.

#giá nhiên liệu #vận tải #an toàn giao thông #giá vé #kiểm tra #lợi dụng #nghỉ lễ #Giỗ tổ Hùng Vương #nghỉ lễ 30/4

