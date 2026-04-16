Mưa đá dồn dập ở vùng cao Tu Mơ Rông, hoa màu, cây trồng dập nát

TPO - Hai ngày liên tiếp, người dân thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) chưa hết bàng hoàng khi những trận mưa đá bất thường trút xuống, hạt to bằng ngón tay rơi dày, phủ trắng mặt đất, gây thiệt hại đáng kể cho nhiều diện tích cây trồng.

Ngày 16/4, trao đổi với PV, ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trong các ngày 14 và 15/4, trên địa bàn thôn Đăk Chum 1 liên tiếp xuất hiện các trận mưa đá với cường độ lớn. Mỗi trận kéo dài từ 30 phút đến gần 1 giờ, mật độ dày đặc, khiến người dân không dám ra khỏi nhà.

Những trận mưa đá với hạt lớn bằng ngón tay rơi dày, phủ trắng mặt đất đã gây thiệt hại nặng nề cho hơn 5,1 ha cây trồng của người dân. Tại thôn Đăk Chum 1, cà phê và dâu tây của khoảng 20 hộ dân bị dập nát.

Đối với sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng, loại cây có giá trị kinh tế cao, người dân đang tiếp tục lên rừng kiểm tra để đánh giá thiệt hại cụ thể.

Ông A Kru – Trưởng thôn Đăk Chum 1 (xã Tu Mơ Rông) cho biết, địa phương trước đây cũng từng xuất hiện mưa đá, nhưng quy mô nhỏ và không kéo dài. Đợt này mưa đá hạt to, rơi dày, kéo dài liên tục khiến bà con rất lo lắng.

“Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời đề xuất các phương án hỗ trợ nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”, ông Huy nói.