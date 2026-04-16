Clip: Xe máy tông vào lề đường văng xuống cống, người đi sau lặng lẽ quay đầu

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một xe máy tông vào lề đường, văng xuống cống. Đáng chú ý, một người đi xe máy phía sau đã quay đầu rời đi.

Clip vụ tai nạn được cho là xảy ra tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 16/4, tin từ UBND xã Cư Pơng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã giao Công an xã và Ban An toàn giao thông của xã khẩn trương báo cáo chi tiết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một nam sinh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h29 ngày 15/4, tại Km 198+200, Quốc lộ 29 (đoạn từ xã Ea Ngai đi xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk). Vào thời điểm trên, em V.Đ.Q. (SN 2008, trú thôn Cư Bang, xã Cư Pơng) điều khiển xe gắn máy 50cc BKS 47-AB 325.78, lưu thông từ hướng Ea Ngai đi khu vực 352, bất ngờ tông vào lề đường rồi văng xuống cống bên đường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường vào lúc 13h35 cùng ngày.

Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cho là ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc. Theo nội dung clip, xe máy do nam sinh điều khiển đang lưu thông thì bất ngờ lao vào lề đường, mất lái rồi văng xuống cống bên đường. Đáng chú ý, cùng thời điểm có một xe máy chạy phía sau đã giảm tốc khi chứng kiến vụ việc.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện này sau đó quay đầu rời đi khỏi hiện trường, không dừng lại hỗ trợ người gặp nạn. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng bức xúc, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý hành vi trên.

Liên quan đến đoạn clip trên, sáng 16/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành xác minh, làm rõ nội dung clip cũng như các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.