Đà Nẵng quy định đánh giá xếp loại cán bộ công chức như thế nào?

TPO - Quy định mới của Đà Nẵng giúp nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và quản lý cán bộ, công chức dựa trên hiệu quả công việc rõ ràng hơn.

Ngày 16/4, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đã ban hành quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố quản lý.

Theo quy định, việc đánh giá được thực hiện trên thang điểm 100, chia thành hai nhóm tiêu chí chính. Trong đó, nhóm tiêu chí chung chiếm tối đa 30 điểm, tập trung vào các nội dung như phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức kỷ luật; năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm; thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp; khả năng phối hợp và năng lực đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ.

Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng.

Nhóm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm tỷ trọng lớn, tối đa 70 điểm, nhằm đánh giá trực tiếp hiệu quả công việc thông qua số lượng, tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, sản phẩm được giao. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phép bổ sung các tiêu chí đặc thù phù hợp với thực tiễn, song không làm vượt tổng điểm của nhóm tiêu chí chung.

Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, việc đánh giá căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành công việc so với nhiệm vụ được giao trong kỳ, trên ba yếu tố: số lượng, tiến độ và chất lượng.

Trong khi đó, cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài các tiêu chí trên còn phải được đánh giá thêm về kết quả hoạt động của đơn vị, khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ và năng lực xây dựng, duy trì đoàn kết nội bộ. Đây được xem là điểm mới quan trọng, làm rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu.

Điểm đánh giá chính thức được xác định bằng tổng điểm của hai nhóm tiêu chí. Bên cạnh đó, quy định cũng đưa ra cơ chế cộng điểm đối với các trường hợp hoàn thành vượt mức, có sáng kiến hoặc được khen thưởng; đồng thời trừ điểm đối với các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ hoặc không bảo đảm chất lượng công việc. Dù không tính trực tiếp vào tổng điểm chính thức, nhưng điểm cộng và điểm trừ là căn cứ quan trọng để xem xét, quyết định mức xếp loại cuối cùng.

Cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hằng tháng theo bốn mức: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ” và “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Trong đó, mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” yêu cầu đạt từ 90 điểm trở lên, hoàn thành 100% nhiệm vụ, có ít nhất 30% công việc vượt yêu cầu và thuộc nhóm 20% có điểm cao nhất trong cơ quan, đơn vị. Mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” áp dụng cho các trường hợp đạt từ 70 đến dưới 90 điểm và hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ.

Các trường hợp đạt từ 50 đến dưới 70 điểm được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”, nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định. Những trường hợp dưới 50 điểm, hoặc vi phạm kỷ luật, có sai phạm nghiêm trọng, sẽ bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Quy định cũng nêu rõ, kết quả đánh giá hằng tháng là cơ sở để xếp loại theo quý và năm. Điểm đánh giá các kỳ này được tính theo trung bình cộng điểm các tháng, kết hợp với các tiêu chí bổ sung theo quy định hiện hành. Đối với xếp loại dài hạn, ngoài điểm số còn xem xét số tháng đạt mức xuất sắc, mức hoàn thành tốt hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp không tham gia đánh giá tháng mà không có lý do chính đáng sẽ bị trừ điểm khi xét kết quả.

Quy định mới của UBND TP. Đà Nẵng có hiệu lực thi hành từ ngày 23/4/2026.