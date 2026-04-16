Lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Trường Phong
TPO - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn nhận được nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết của toàn thể Nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

tienphong-164mttq.jpg
Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Bảy, khóa X. Ảnh: PV.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng và mong muốn nhận được nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết của toàn thể Nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự thảo Báo cáo chính trị được đăng tải trên website của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại địa chỉ: http://www.mattran.org.vn, website của Báo Đại đoàn kết, website của Trung ương các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

Thời gian xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo chính trị đến hết ngày 22/4/2026. Ý kiến góp ý xin gửi về Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 107 Quán Thánh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Email: vanphongubtwmttqvn@gmail.com.

Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, xem tại đây.

Trường Phong
#dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI #nhiệm kỳ 2026 - 2031 #Đại hội MTTQ #Dự thảo báo cáo chính trị #MTTQ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục