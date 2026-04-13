Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài vừa có Thư kêu gọi ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trong thư, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, những năm qua, với truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần “tương thân, tương ái” và trách nhiệm quốc tế cao cả, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, sẻ chia, tích cực, kịp thời ủng hộ đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: PV.



Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, “Tháng Nhân đạo” (tháng 5 hằng năm) là cao điểm hành động vì cộng đồng, trợ giúp người khó khăn, tuyên truyền giá trị nhân đạo và là dịp để kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay lan tỏa yêu thương. “Tháng Nhân đạo” năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi năm 2026 là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài trân trọng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng, chung tay ủng hộ, với các trọng tâm:

Kiến tạo sinh kế, an sinh bền vững trong nước: Hỗ trợ vốn, công cụ sản xuất; xây dựng các công trình nhân đạo kiên cố; hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, sơ cấp cứu và kịp thời cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Khẳng định trách nhiệm nhân đạo quốc tế: Chung tay hỗ trợ nhân dân các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh và bất ổn, đặc biệt là các nước bạn bè truyền thống; góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình.

“Mọi sự đóng góp xin gửi về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam – cơ quan nòng cốt được giao tiếp nhận, quản lý và điều phối trực tiếp, cam kết bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả cao nhất”, bà Bùi Thị Minh Hoài nêu trong thư.