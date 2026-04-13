Cảnh sát xử lý đối tượng 'bốc đầu' xe máy, đăng clip lên mạng xã hội

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản và thực hiện các bước xử lý theo quy định đối với đối tượng điều khiển xe máy “bốc đầu”, rú ga nguy hiểm rồi quay clip đăng mạng xã hội để câu view, câu like.

Ngày 13/4, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Ea H’leo (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã xác minh, làm rõ một trường hợp vi phạm, sau khi phát hiện loạt video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người này điều khiển xe máy tốc độ cao, “bốc đầu”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản thường xuyên đăng tải các clip thể hiện hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hình ảnh người điều khiển xe máy "bốc đầu" được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhanh chóng xác định người điều khiển phương tiện là Ksor Y Bơn (18 tuổi, trú xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, Y Bơn khai nhận ngày 1/4 đã điều khiển xe máy BKS 34M2-3542 lưu thông trên tuyến đường liên thôn thuộc địa bàn xã Ea H’leo khi chưa có giấy phép lái xe. Trong quá trình điều khiển, Y Bơn thực hiện hành vi chạy tốc độ cao, “bốc đầu” xe và nhờ người quay video để đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích thu hút tương tác, câu view.

Sau khi làm việc, Y Bơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý theo quy định, đồng thời tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Theo Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Ea H’leo, hành vi điều khiển xe máy “bốc đầu”, rú ga không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Lực lượng chức năng khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi quay clip, đăng tải lên mạng xã hội nhằm cổ súy hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.