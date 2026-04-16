Hà Nội dự kiến xây dựng 11 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

TPO - Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 27,9km, dự kiến thu hồi gần 126ha đất trên địa bàn 6 xã. Thành phố đã dự kiến bố trí 11 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 70ha.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các Ban Chỉ đạo các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của thành phố.

Thông tin tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố Hà Nội có công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn qua Hà Nội đã cơ bản hoàn thành. Đoạn này dài 59,2km, đi qua 17 phường, xã với tổng diện tích thu hồi 800,15ha và 9.039 ngôi mộ.

Trong đó, 13/13 khu tái định cư đã được xây dựng xong; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di chuyển mộ đạt tiến độ. Hệ thống điện cao thế 110-500kV đã được di dời, chỉ còn một số công trình hạ tầng kỹ thuật nhỏ lẻ tại Mê Linh, Hoài Đức, Yên Nghĩa, Tam Hưng đang hoàn thiện.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường báo cáo khái quát tình hình triển khai công tác GPMB đối với hai dự án đường sắt trọng điểm, gồm: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Dự án đường sắt tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 27,9km, dự kiến thu hồi gần 126ha đất trên địa bàn 6 xã. Đến nay, các địa phương đã thành lập đầy đủ Ban chỉ đạo, Hội đồng bồi thường và các tổ giúp việc; bước đầu triển khai rà soát, xác định phạm vi thu hồi đất, đạt khoảng 50-60% khối lượng. Dự kiến có khoảng 5.400 ngôi mộ cần di chuyển. Thành phố đã dự kiến bố trí 11 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 70ha và 9 khu quy tập mộ. Tuy nhiên, công tác cắm mốc giới chưa triển khai do chưa có đề nghị chính thức từ chủ đầu tư và các địa phương.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo tại hội nghị

Đối với Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 43,5km, diện tích thu hồi khoảng 309,8ha trên địa bàn 8 xã, phường. Các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức công tác GPMB, đang rà soát, quy chủ theo hồ sơ sơ bộ; dự kiến có hơn 900 hộ cần tái định cư và hơn 850 ngôi mộ phải di dời. Hiện các địa phương đề xuất 5 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 5ha, đang trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, đồng thời, bước đầu xác định 2 khu quy tập mộ chính.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây là những công trình có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực kết nối, phát triển kinh tế - xã hội và định hình không gian đô thị trong dài hạn.

Ông Vũ Đại Thắng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là công tác GPMB. Điển hình, dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã hoàn thành bàn giao mặt bằng sớm hơn kế hoạch 6 tháng.

Nhấn mạnh yêu cầu thời gian tới, ông Thắng đề nghị, các sở, ngành tiếp tục chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là các vướng mắc liên quan đến mặt bằng, vật liệu xây dựng, giá cả thị trường và tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ các dự án. Trường hợp vượt thẩm quyền, cần báo cáo ngay để lãnh đạo thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý.