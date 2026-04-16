Bạch Vân chính thức đóng sổ: Niềm vui vỡ òa của những chủ nhân kịp chốt suất cuối

Khi bảng hàng phân khu Bạch Vân (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng) chính thức khép lại vào ngày 15/4, nhiều khách hàng đã thở phào nhẹ nhõm vì kịp hoàn tất giao dịch ở những suất cuối. Sau cuộc chạy nước rút đầy căng thẳng, niềm vui của những chủ nhân xuống tiền đúng thời điểm càng được nhân lên bởi tiến độ hiện hữu và dư địa tăng trưởng đang dần thành hình.

Chạy nước rút trước giờ G, giỏ hàng cuối được “quét sạch”

Anh Tuấn Minh, chuyên viên kinh doanh tại TP.HCM, cho biết phòng giao dịch anh làm việc vừa trải qua những ngày chạy nước rút với nhịp giao dịch dồn dập từ sáng tới tối. Riêng ngày cuối chốt bảng hàng Bạch Vân (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng), anh cùng đội ngũ đã chốt gần 20 căn biệt thự song lập khi quỹ hàng liên tục thu hẹp và khách mua buộc phải quyết rất nhanh để giữ suất.

“Có khách vừa hoàn tất ký là thở phào, bởi trước đó là cả một quá trình căng như dây đàn: dò từng phút, canh từng căn, quyết rất nhanh khi có căn trống. Nhiều trường hợp chỉ đắn đo một chút, quay lại đã mất suất”, anh Minh chia sẻ.

Biệt thự song lập Bạch Vân là tâm điểm của giỏ hàng cuối trước khi đóng bảng

Theo anh Minh, biệt thự song lập Bạch Vân trở thành tâm điểm của giỏ hàng cuối nhờ sự cộng hưởng của nhiều lớp giá trị: vị trí hiếm có giữa thiên nhiên nguyên bản, chuẩn sống Vinhomes được kiến tạo đồng bộ với hệ sinh thái all-in-one, dư địa khai thác kinh doanh trong tương lai và bài toán tài chính hấp dẫn bậc nhất thị trường.

Bà Nguyễn Huy Nga (TP.HCM), một khách hàng kịp “chuyến tàu cuối”, cho hay bà chọn biệt thự Bạch Vân vì vẻ đẹp rất đặc biệt, vừa có núi, có rừng, vừa có biển. “Một lý do nữa là hệ sinh thái all-in-one của Vingroup với đầy đủ tiện ích, từ trường học đến bệnh viện, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng…”, bà Nga nói.

Ở góc độ đầu tư, nhiều người đánh giá cao khả năng khai thác dài hạn của dòng song lập nhờ lợi thế đón dòng khách từ các cụm chung cư quy mô khoảng 8.000 cư dân và khách lưu trú trong tương lai. Khi toàn đại đô thị đi vào vận hành, dư địa thương mại và tiềm năng gia tăng giá trị được kỳ vọng tiếp tục mở rộng.

“Là một người làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tôi thấy đầu tư vào Vingroup là một quyết định thông minh. Việc đầu tư tại các dự án Vinhomes có thể gói gọn trong một câu đơn giản, đó là đã đầu tư là chắc thắng”, bà Xuân Lài (nhà đầu tư từ TP.HCM) tin tưởng.

Bà Xuân Lài chia sẻ sự tin tưởng tuyệt đối vào Vinhomes khi quyết định đầu tư tại Bạch Vân

Bên cạnh đó, bài toán tài chính cũng là lực đẩy quan trọng. Với mức giá khoảng 70 triệu đồng/m², biệt thự song lập Bạch Vân được đánh giá là rất cạnh tranh trong phân khúc thấp tầng, thậm chí thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá nhiều dự án căn hộ nội đô Đà Nẵng. Cơ hội tiếp cận càng thuận lợi khi khách mua chỉ cần 30% vốn tự có, phần còn lại được hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi 3,3% – 7,8% tương ứng với các gói vay từ 18 – 36 tháng, cùng cam kết 24 tháng tiếp theo không vượt quá 9%.

Chị Thu Trang (phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, chị quyết xuống tiền rất nhanh 2 căn song lập liền kề nhau để ghép thành 1 căn đơn lập lớn cho kế hoạch an cư của đại gia đình. Lí do bởi bài toán tài chính quá “dễ thở”.

“Hai căn song lập trị giá 20 tỷ đồng nhưng chỉ cần vốn ban đầu 6 tỷ đồng, phần còn lại được hỗ trợ vay với lãi suất rất thấp. Khi nghe chính sách ưu đãi, tôi hiểu ngay đây là thời điểm vàng để đầu tư, bởi mình đã ‘khóa’ được cả giá lẫn dòng tiền ở giai đoạn tốt nhất”, chị chia sẻ.

Niềm vui nhân đôi từ tiến độ hiện hữu và giá trị tương lai

Không chỉ hân hoan vì kịp nắm bắt suất cuối, nhiều chủ sở hữu tại Bạch Vân còn thêm phần yên tâm khi chứng kiến tiến độ thi công thần tốc của Vingroup, diện mạo đại đô thị dần hiện hữu rõ nét. Với họ, niềm vui không chỉ nằm ở việc chốt được sản phẩm phù hợp, mà còn ở cảm giác ngày thụ hưởng giá trị thực đang đến gần.

Song lập Bạch Vân là dòng sản phẩm đáp ứng hoàn hảo cho nhu cầu an cư và đầu tư trên thị trường Đà Nẵng

Theo kế hoạch, từ cuối năm nay đến năm 2027, hàng trăm căn thấp tầng, bao gồm dòng biệt thự song lập, sẽ được hoàn thiện. Song song với đó, loạt tiện ích như công viên Đảo Ngọc, công viên Bách Thảo, tổ hợp VinWonders, khách sạn và resort cao cấp cũng sẽ sớm về đích trong năm 2028. Như vậy, chỉ trong 1,5 năm tới, các chủ sở hữu sẽ được thụ hưởng một đô thị vịnh biển hiện đại, sầm uất bậc nhất miền Trung.

Không dừng ở giá trị nội tại, Bạch Vân còn được tiếp sức bởi làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ tại khu Tây Bắc Đà Nẵng, nổi bật là cảng Liên Chiểu và khu thương mại tự do. Khi các đại dự án này đi vào vận hành, khu vực được kỳ vọng đón dòng chảy lớn về dân cư, lao động, thương mại và tài chính, tạo thêm động lực cho khả năng gia tăng giá trị của bất động sản..

“Sự phát triển của hạ tầng tự thân đã là một lực nâng thúc đẩy giá bất động sản đi lên. Ở Bạch Vân, lực nâng này còn kết hợp với khả năng khai thác cho thuê hiệu quả, nên triển vọng tăng giá của sản phẩm còn cao hơn nữa”, ông Trần Trọng Vũ, Co-founder SPE.R – đơn vị nghiên cứu thị trường địa ốc Quảng Nam – Đà Nẵng, nhận định.

Với những chủ nhân đã kịp nắm bắt cơ hội ở giai đoạn này, Bạch Vân không chỉ là chuẩn sống đẳng cấp cho hành trình an cư lâu dài, mà còn là tài sản đầu tư giàu triển vọng tăng trưởng và một di sản truyền đời dành cho nhiều thế hệ tương lai.