Giá chung cư mới mở bán ở Hà Nội trung bình hơn 123 triệu/m²

TPO - Giá chào bán nhà ở cao tầng tại Hà Nội đang neo cao với sự xuất hiện nhiều dự án thuộc phân khúc cao cấp. Theo đó, trong quý I/2026, giá trung bình chào bán mới chung cư Hà Nội đạt hơn 123 triệu/m²…

Theo Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam quý I/2026 của Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển BHS Group (BHS R&D), thị trường nhà ở cao tầng Hà Nội sụt giảm nhẹ về cả nguồn cung và lượng giao dịch.

Nguồn cung sơ cấp trong quý đạt hơn 4,600 căn, giảm 7.7% so với quý trước và giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng giao dịch ghi nhận gần 3,400 căn, tỷ lệ hấp thụ đạt 73.5%.

Số liệu của BHS R&D cho thấy, trong quý 1/2026 có 5 dự án mới/phân khu mới của các dự án hiện hữu, cung cấp ra thị trường hơn 3,100 sản phẩm (chiếm hơn 67% tổng nguồn cung).

Nguồn cung trong quý này tập trung chủ yếu tại các khu vực phường Dương Nội, xã Đông Anh, phường Tương Mai, trong khi phường Phúc Lợi, Tây Hồ,... ghi nhận có nguồn cung tuy nhiên giao dịch rất hạn chế.

Nhìn chung cả thị trường, nguồn cung đang phân bổ hầu hết tại các khu vực ngoại thành là chủ yếu do hạn chế quỹ đất nội đô, lượng giao dịch chủ yếu đến từ các dự án mới.

Các căn hộ hạng A và hạng sang vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu với gần 95% tổng nguồn cung trong quý, do đó lượng giao dịch phần lớn cũng đến từ 2 phân khúc này. Nguồn cung căn hộ hạng B trên thị trường hạn chế.

Về giá bán, giá chào bán nhà ở cao tầng tại Hà Nội đang neo cao với sự xuất hiện nhiều dự án phân khúc cao cấp.

Theo số liệu của BHS R&D, hiện nay thị trường nhà ở cao tầng Hà Nội gần như không còn sản phẩm có mức giá dưới 55 triệu/m².

Đơn giá trung bình chào bán mới quý 1/2026 tại thị trường Hà Nội đạt hơn 123 triệu/m², tăng gần 1.5% so với quý trước và tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước do sự xuất hiện của nhiều dự án phân khúc cao cấp và loại căn hộ hạng B, C trên thị trường hạn chế.

Như vậy, có thể thấy xu hướng giá chào bán mới quý 1/2026 so với quý 4/2025 gần như đi ngang, phản ánh mức giá tại thị trường đang neo cao và khó tăng giá mạnh trong thời gian tới.

Báo cáo quý I/2026 của Savills Việt Nam cũng cho thấy thị trường căn hộ Thủ đô đang bước vào giai đoạn chững lại rõ rệt. Đáng chú ý, lượng căn hộ bán được trong quý I giảm 12% theo quý và giảm tới 40% theo năm. Điều này phản ánh sức mua suy yếu sau thời gian dài giá tăng nhanh.

Mặt bằng giá cũng bắt đầu “giảm tốc”. Giá bán sơ cấp trung bình khoảng 100 triệu đồng/m², giảm nhẹ theo quý. Trên thị trường thứ cấp, giá duy trì quanh mức 82 triệu đồng/m², gần như không biến động so với cuối năm 2025.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, sự chững lại không chỉ mang tính chu kỳ ngắn hạn mà còn phản ánh sự thay đổi cấu trúc thị trường, đặc biệt là xu hướng dịch chuyển phát triển đô thị ra khu vực vùng ven.

Trong quý I/2026, tâm lý người mua trở nên thận trọng hơn khi các yếu tố vĩ mô còn nhiều bất định. Dù vậy, nguồn cung mới vẫn là động lực chính của giao dịch và đạt tỷ lệ hấp thụ cao hơn mức trung bình toàn thị trường.

Một xu hướng nổi bật là phần lớn dự án mở bán nằm ngoài Vành đai 3 – khu vực được hưởng lợi từ hạ tầng và có mức giá “dễ tiếp cận” hơn. Dự báo trong 9 tháng cuối năm, căn hộ hạng A và B sẽ chiếm ưu thế với khoảng 16.700 căn. Các tỉnh lân cận như Hưng Yên và Bắc Ninh được kỳ vọng hấp thụ nhu cầu nhà ở chưa được đáp ứng của Hà Nội.

Ở phân khúc biệt thự và nhà liền kề, nguồn cung tiếp tục tập trung tại các đại đô thị ngoại thành. Dù giao dịch ngắn hạn chững lại, giá sơ cấp vẫn tăng, phản ánh niềm tin dài hạn vào quá trình đô thị hóa.

​

​

​