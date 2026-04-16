Miền Bắc đón 3 đợt không khí lạnh liên tục, lưu ý dông lốc mạnh

Nguyễn Hoài
TPO - Dự báo từ đêm 16/4 đến ngày 22/4, miền Bắc sẽ đón liên tiếp 3 đợt không khí lạnh tràn xuống, gây mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, trời mát kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, sau chuỗi ngày nắng nóng đến sớm và gay gắt, miền Bắc sẽ có nhiều ngày mát mẻ nhờ không khí lạnh liên tiếp tràn xuống.

Đợt không khí lạnh đầu tiên tràn xuống nước ta từ đêm 16/4 đến ngày 17/4. Đợt thứ hai chiều tối 18/4 đến ngày 20/4 và đợt thứ ba từ ngày 22 đến ngày 24/4.

Đặc điểm của các đợt không khí lạnh cuối mùa là nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, riêng từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, miền Bắc (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ có thể mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Các đợt không khí lạnh sẽ gây mưa liên tiếp ở miền Bắc trong những ngày tới.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong thời gian liên tục từ 17/4 đến 22/4, miền Bắc trời mát.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, không khí lạnh tràn xuống sau một giai đoạn nắng nóng gay gắt và kéo dài dẫn đến nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân các xã Mường Khương, Bắc Hà, thiên tai đã khiến 4 người bị thương, là công nhân ngủ tại lán khu vực thôn Ngải Số, xã Bắc Hà, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Mưa dông kèm mưa đá cũng làm 5 ngôi nhà bị tốc mái và 333 ngôi nhà bị thiệt hại một phần, hơn 485ha hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại trên 30 tỷ đồng.

Cũng trong chiều tối qua, dông lốc đã khiến 2 ngôi nhà bị sập ở Lâm Đồng, 9 ngôi nhà bị tốc mái.

Dự báo trong chiều tối và tối 16/4, khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Cơ quan khí tượng tiếp tục khuyến cáo nguy cơ mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

