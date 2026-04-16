Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Trăng non tháng 4 mở 'cửa sổ vàng' săn mưa sao băng

Đêm 17/4, trăng non xuất hiện tạo điều kiện lý tưởng để quan sát mưa sao băng Lyrids – một trong những trận mưa sao băng lâu đời nhất, hứa hẹn đạt cực đại vào rạng sáng 23/4 với nhiều “cầu lửa” rực sáng trên bầu trời.

Theo trang theo dõi thiên văn Time and Date, người dân Việt Nam sẽ đón trăng non tháng 4 vào lúc 18 giờ 51 phút ngày 17/4.

Đó là một dịp tuyệt vời để bạn quan sát Lyrids, cơn mưa sao băng được đặt theo tên tiếng Latin "Lyra" của chòm sao Thiên Cầm, là chòm sao gần vị trí mà các ngôi sao băng xuất phát trên bầu trời nhất.

trang-thien-cam.png
Một quả cầu lửa Lyrids xuất hiện trên bầu trời hạt Northford, bang Connecticut - Mỹ hồi năm 2023. Đêm trăng non tháng 4-2026 sẽ mang lại một cơ hội thú vị để những người yêu thiên văn quan sát và chụp lại những khoảnh khắc tương tự - Ảnh: HIỆP HỘI THIÊN VĂN MỸ

Năm nay, các ngôi sao băng Lyrids đầu tiên đã bắt đầu rơi kể từ ngày 14-4, tần suất ngày một dày thêm qua từng ngày.

Đến đêm 22, rạng sáng 23-4, mưa sao băng Lyrids sẽ đạt cực đại với số sao băng xuất hiện mỗi giờ lên đến 18 cái.

Nguồn gốc thực sự của Lyrids là Thatcher, một sao chổi quay quanh Mặt Trời với chu kỳ lên đến 415 năm. Tuy nhiên, hàng năm, Trái Đất lại đi qua chiếc đuôi đá bụi mà nó để lại, khiến các mảnh vụn lao vào bầu khí quyển và tạo nên sao băng.

Một số mảnh vụn trong đuôi sao chổi Thatcher khá lớn, khiến Lyrids thỉnh thoảng giải phóng những quả cầu lửa.

Khác với sao băng tỏa sáng yếu và ngắn ngủi, "cầu lửa" gây ra những vệt sáng cực mạnh trên bầu trời, kéo dài và đôi khi để lại những dải khói bụi tồn tại trong vài giây.

Vào đêm 17-4, cơn mưa sao băng hãy còn thưa thớt. Nhưng bóng tối dày đặc nhất của đêm trăng non sẽ mang đến cho bạn cơ hội quan sát rõ ràng cả những vệt sao băng mờ nhạt nhất. Và nếu cầu lửa hiện ra, nó sẽ vô cùng rực rỡ.

Tất nhiên bạn cũng có thể quan sát ngay từ đêm nay 16-4, khi trăng khuyết chỉ còn là một dải sáng cực mỏng.

Ngay cả đêm 22, rạng sáng ngày 23, ánh trăng vẫn còn đủ mờ để không ảnh hưởng đáng kể đến việc quan sát đêm cực đại Lyrids.

nld.com.vn
