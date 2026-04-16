Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi tàu cao tốc thăm Nam Ninh, Trung Quốc

Bình Giang
TPO - Sáng 16/4, sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm và làm việc tại TP Nam Ninh bằng tàu cao tốc.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại ga Bắc Kinh Tây, Bắc Kinh.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh; Phó Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trần Châu; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân.

Theo TTXVN, ngay trên tàu, lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc đã báo cáo nhanh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sự phát triển của ngành đường sắt Trung Quốc. Tính đến đầu năm 2026, hệ thống đường sắt đang vận hành của Trung Quốc đạt tổng chiều dài 165.000 km. Trong đó, đường sắt cao tốc khoảng 54.000 km, dẫn đầu thế giới và chiếm hơn 70% tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu.

Từ khi ban hành “Quy hoạch mạng lưới đường sắt trung và dài hạn” (năm 2004), chỉ sau 2 thập kỷ, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng mạng lưới đường sắt kết nối rộng khắp các khu đô thị lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, với tỷ lệ kết nối đến các thành phố có 200.000 dân cư trở lên đạt 99%; hơn 130 địa phương cấp huyện trên toàn quốc đã có đường sắt.

Tổng chiều dài đường sắt vận hành của Trung Quốc hiện nay là 165.000 km.

Về lộ trình phát triển đường sắt từ nay đến năm 2035, Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ nâng tổng chiều dài đường sắt lên khoảng 200.000 km vào năm 2035, đóng vai trò chủ đạo trong tổng thể hệ thống giao thông, kết nối toàn bộ các đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cửa khẩu biên giới, các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng.

Lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên tàu cao tốc đi thăm thành phố Nam Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng về quá trình phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc, mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, tham gia cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam.

Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt vừa là nhu cầu vừa là cơ hội, giúp giảm chi phí logistics, thời gian vận chuyển, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế biên giới, nâng cao năng lực thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ, đồng thời kết nối Việt Nam với mạng lưới vận tải đường sắt Á-Âu, qua đó đa dạng hóa tuyến vận tải quốc tế, tiếp tục giúp tăng cường liên kết kinh tế vùng, nhất là tại miền Bắc Việt Nam; tăng cường kết nối kinh tế khu vực và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng châu Á.

