Tập đoàn TH “tô cam” thúc đẩy bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bước sang năm thứ tư đồng hành cùng Chính phủ, Liên Hợp Quốc, chiến dịch “Tô cam 2025” của Tập đoàn TH, BAC A BANK, TH School và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tiếp tục được khởi động trong Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”, chiến dịch năm nay không chỉ nối dài sắc cam của hi vọng, mà còn khẳng định một cam kết bền bỉ: đồng hành cùng phụ nữ Việt trên hành trình kiến tạo hạnh phúc đích thực - hạnh phúc được xây bằng sự an toàn, tôn trọng và bình đẳng.

Hành trình “tô cam” lan tỏa niềm tin và giá trị thật

Ra đời năm 2022, “Tô cam” là sáng kiến được Tập đoàn TH, BAC A BANK và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi xướng nhằm hưởng ứng phong trào toàn cầu “Orange the World” của Liên Hợp Quốc và Tháng hành động vì Bình đẳng giới của Chính phủ Việt Nam. Ba năm qua, sắc cam ấy đã không chỉ phủ khắp hệ thống 140 điểm bán, chi nhánh, văn phòng TH và BAB, mà còn thấm vào trái tim hàng nghìn cán bộ, nhân viên và hàng triệu người tiêu dùng - biến nhận thức thành hành động, biến đồng cảm thành thay đổi.

Chiến dịch “Tô cam” ghi dấu bằng những con số biết nói. Hơn 600 tin, bài và chương trình truyền thông đã đưa thông điệp “Chung tay vì hạnh phúc đích thực của phụ nữ và trẻ em Việt Nam” đến với hơn một triệu người dân trên khắp đất nước. Đặc biệt, qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, 1,35 tỷ đồng đã được chuyển thành vốn vay hỗ trợ sinh kế không lãi suất cho hơn 330 phụ nữ từng bị bạo lực hoặc có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang.

Những mô hình nuôi dê, trồng chè, rang xay cà phê, chăn nuôi lợn bản... giờ không chỉ là kế sinh nhai, mà là biểu tượng của nghị lực và khát vọng tái sinh. Nhiều phụ nữ đã hoàn vốn, tự tin tiếp tục vòng vay mới - điều mà họ từng nghĩ là không thể. “Tôi thấy mình như được trao một cơ hội làm lại, không chỉ về kinh tế mà cả tinh thần” - một người phụ nữ ở Điện Biên chia sẻ. Chính từ những câu chuyện nhỏ ấy, “Tô cam” trở thành biểu tượng của niềm tin nhân văn - bền bỉ và có thật.

Tô cam 2025 - Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Chiến dịch “Tô cam 2025” được khởi động từ 10/11 đến 10/12/2025, mở rộng quy mô trên toàn quốc với thông điệp: “Chung tay vì hạnh phúc đích thực của phụ nữ và trẻ em Việt Nam”.

Trong bối cảnh bạo lực giới không còn giới hạn trong đời thực, mà đang len lỏi vào không gian mạng - nơi những dòng bình luận ác ý, hành vi quấy rối, công kích tinh thần có thể làm tổn thương sâu sắc hơn cả bạo lực thể xác - Chiến dịch “Tô cam 2025” nhấn mạnh tới một khía cạnh mới: bình đẳng và an toàn trong môi trường số.

Theo Báo cáo của Liên Hợp Quốc (UN Women), cứ 3 phụ nữ thì có 1 người từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực, trong khi ở Việt Nam, con số này lên tới gần 63% (Bộ LĐTB&XH, 2019).

Đáng chú ý, chỉ 4% nạn nhân tìm đến cơ quan chức năng, và một nửa chọn im lặng. Phụ nữ chịu nhiều dạng bạo lực hơn nam giới - từ thể chất, tinh thần, kinh tế đến bạo lực mạng, nhưng ít được bảo vệ hơn.

Chính vì thế, việc “tô cam” cho phụ nữ và trẻ em gái không chỉ là hành động biểu trưng, mà là hồi chuông cảnh tỉnh xã hội về quyền được an toàn - được tôn trọng - và được sống như chính họ.

Trong năm 2025, TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và BAC A BANK tiếp tục cam kết đóng góp 600 triệu đồng vào Quỹ hỗ trợ sinh kế, giúp khoảng 50 phụ nữ tại Cà Mau và một địa phương khác khởi nghiệp nhỏ. Cùng với đó, 100 phụ nữ tại Tuyên Quang và Cà Mau sẽ được đào tạo kỹ năng quản lý tài chính, phòng chống bạo lực giới, kỹ thuật chăn nuôi và sản xuất bền vững.

Một vài hình ảnh “góc cam” tại TH, BAC A BANK trong những năm qua

Chuỗi hoạt động truyền thông cũng được mở rộng tại 45 cửa hàng TH true mart và 63 chi nhánh, văn phòng của BAC A BANK trên toàn quốc với các hoạt động như: “Góc cam bình đẳng”, viết thông điệp yêu thương, chụp ảnh check in góc cam nhận quà.v.v. Đặc biệt, cuộc thi “Gia đình Tô cam” sẽ lan tỏa tinh thần “Tô cam - hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”.

Năm 2025 cũng là năm đầu tiên Hệ thống Trường TH School tham gia Chiến dịch Tô cam với các hoạt động ý nghĩa dành cho giáo viên và học sinh như Ngày mặc trang phục màu cam toàn trường (Orange Outfit Day), tổ chức các tiết học về Bình đẳng giới và Cuộc thi “Gia đình Tô cam”. Qua đó, góp phần hình thành một thế hệ biết quan tâm, chia sẻ và hành động vì một xã hội an toàn, hạnh phúc.

Khi màu cam trở thành sắc màu của trách nhiệm và hạnh phúc thật

Điều khiến “Tô cam” khác biệt chính là sự bền bỉ và chiều sâu giá trị. Với TH, đây là một phần của chiến lược phát triển bền vững, gắn liền với triết lý “True Happiness - Hạnh phúc đích thực”. Hạnh phúc không đến từ những điều to tát, mà từ sự bình đẳng được tôn trọng, từ quyền được an toàn, và từ niềm tin rằng - mọi phụ nữ đều có thể làm chủ cuộc sống của mình.

Trong suốt hành trình ấy, sắc cam không chỉ “tô” lên bao bì, không gian trưng bày hay biểu tượng thương hiệu. Nó đã “tô” vào nhận thức xã hội, vào cách con người ứng xử với nhau, vào văn hóa của một doanh nghiệp tiên phong - nơi mỗi cán bộ, nhân viên, người của TH đều trở thành “đại sứ bình đẳng giới” trong công việc và cuộc sống.

“Bình đẳng giới không phải là đặc ân dành cho phụ nữ, mà là thước đo của một xã hội văn minh. Khi phụ nữ được an toàn và tôn trọng, mọi giá trị khác mới có thể phát triển bền vững” - đại diện Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khẳng định.

“Tô cam 2025” vì thế không chỉ là một chiến dịch truyền thông, mà là cam kết xã hội của Tập đoàn TH: Lan tỏa tinh thần sống tử tế, kiến tạo môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, và thắp lên sắc cam của niềm tin - niềm tin vào một Việt Nam bình đẳng, nhân văn và hạnh phúc thật.