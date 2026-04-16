Phó Chủ tịch phường nói về sân Pickleball lớn nhất Hà Nội bị cưỡng chế sau 1 tháng hoạt động

Thanh Hiếu

TPO - Tháng 1/2026, UBND phường đã phát hiện vi phạm, lập biên bản và xử phạt 140 triệu đồng. Chủ đầu tư đã chấp hành nộp tiền phạt, nhưng không phá dỡ công trình nên UBND phường đã ban hành quyết định cưỡng chế.

Liên quan đến vụ sân pickleball lớn nhất Hà Nội được xây dựng trên đất nông nghiệp mà phường Thanh Liệt vừa tổ chức cưỡng chế sau 1 tháng hoạt động, dư luận đặt câu hỏi: Vì sao chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn khi bắt đầu thi công, đến khi công trình thi công và đi vào hoạt động thì mới tổ chức cưỡng chế gây lãng phí tài sản?
Trao đổi với Tiền Phong về nội dung này, ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt cho biết, công trình trên được xây dựng trên đất nông nghiệp tại xứ đồng Bồ Đa do ông Hoàng Xuân K (trú phường Bạch Mai) làm chủ đầu tư. Công trình có kết cấu khung thép, cao khoảng 6m, tổng diện tích hơn 6.200 m2. Sân hoạt động khoảng 1 tháng, trong đó bị cắt điện nước hơn nửa tháng.
Theo ông Thắng, từ tháng 1/2026, UBND phường đã phát hiện công trình vi phạm nên đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính. UBND phường đã ra quyết định xử phạt 140 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu. Ông K đã chấp hành nộp phạt, nhưng không phá dỡ công trình nên tháng 2/2026 UBND phường đã ban hành quyết định cưỡng chế. Phương án cưỡng chế đã được gửi cho Công an thành phố và được phê duyệt.
Đến ngày 15/4, UBND phường đã phối hợp lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế và hoàn thành trong sáng cùng ngày. "Như vậy, từ khi bị phát hiện, xử phạt đến khi cưỡng chế là khoảng thời gian 3 tháng. Chủ đầu tư không chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt của cơ quan chức năng, mà vẫn cố tình thi công và đưa công trình vào hoạt động", ông Thắng nói.
Theo tìm hiểu của Tiền Phong, khu sân pickleball vừa bị cưỡng chế có 22 sân chơi, được đầu tư bài bản với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Trong sáng ngày 16/4, chủ đầu tư tiến hành bán thanh lý một số vật dụng để thu hồi vốn với giá bằng khoảng 40% giá mua mới.
Cũng tại xứ đồng Bồ Đa hiện còn một số sân thể thao được xây dựng trên đất nông nghiệp, ông Thắng cho biết, các sân này tồn tại từ khi còn chính quyền ba cấp. Khi đó, theo tiêu chuẩn xã nông thôn mới phải có sân thể thao nên một số sân bóng đã được hợp thức hóa để xây dựng. Trong thời gian tới, phường Thanh Liệt tiếp tục xử lý các công trình vi phạm.
#Sân pickleball #Phường Thanh Liệt #Hà Nội #Cưỡng chế #Xử phạt

