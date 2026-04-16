Pakistan duy trì các kênh liên lạc mở giữa Iran và Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Pakistan cho biết đang duy trì các kênh liên lạc giữa Mỹ và Iran, nỗ lực thúc đẩy đối thoại và chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên chuẩn bị hết hạn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi hôm thứ Năm (16/4) cho biết, Islamabad đang đóng vai trò trung gian quan trọng, duy trì "các kênh liên lạc mở" giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh sắp hết hạn.

Theo ông Andrabi, Pakistan đang nỗ lực thúc đẩy vòng đàm phán thứ hai giữa Tehran và Washington nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, tiến tới chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Quan chức này cho biết chương trình hạt nhân của Tehran nằm trong số các vấn đề đang được thảo luận, song lưu ý, chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Trước đó, vào hôm thứ Tư (15/4), Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã bắt đầu chuyến công du kéo dài bốn ngày tới Ả Rập Xê Út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran không đạt được đột phá. Cùng ngày, tổng tư lệnh quân đội Pakistan đã đến Tehran nhằm thúc đẩy hai bên quay trở lại bàn đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng để ngỏ khả năng diễn ra các cuộc đàm phán mới tại Pakistan, cho rằng "một điều gì đó có thể sẽ xảy ra" trong những ngày tới, dù chưa nêu rõ thời điểm cụ thể.

Iran và Mỹ vẫn bất đồng về việc Tehran làm giàu hạt nhân

Theo ông Mohamad Elmasry, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha, cho biết, Iran và Mỹ vẫn "cách biệt rất xa" trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình, đặc biệt liên quan đến vấn đề làm giàu hạt nhân của Tehran. Nội dung này gợi lại khuôn khổ của Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) - thỏa thuận từng được ký dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Nhà phân tích Mohamad Elmasry nhận định việc quay lại một thỏa thuận tương tự JCPOA sẽ là thách thức lớn về mặt chính trị đối với chính quyền Mỹ hiện tại, trong bối cảnh xung đột đã gây tổn thất đáng kể về kinh tế và vị thế.

Ông cảnh báo, nếu không đạt được đột phá, nguy cơ tiếp tục leo thang xung đột và giao tranh trong khu vực vẫn là kịch bản khó tránh khỏi.

CNN
#Mỹ #Iran #Pakistan #đàm phán #hòa bình #xung đột #JCPOA #ngừng bắn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe