Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia thăm Thành Đoàn, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM

Ngày 16/4, đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia do bà Sook Yee Lai - Quyền Chủ tịch Hạ viện bang Tây Australia làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chào xã giao Thành Đoàn TPHCM.

Tiếp đón đoàn, chị Hồ Thị Ánh Tuyết - Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM - cho biết TPHCM hiện nay đang trong giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi quan trọng về tổ chức hành chính và định hướng phát triển. Hiện nay, không gian phát triển của TPHCM đã được mở rộng đáng kể, mở ra nhiều tiềm năng phát triển theo hướng đa trung tâm.

Song hành với sự chuyển mình của thành phố, tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố cũng đã có những đổi mới cả về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động. Các định hướng, nội dung hoạt động của Đoàn cũng được điều chỉnh theo hướng phù hợp hơn với bối cảnh mới, chú trọng tính thực tiễn và cập nhật nhằm tăng cường đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế...

Đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia gặp gỡ, trao đổi cùng đại diện các đơn vị, tổ chức thành viên của Thành Đoàn TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết khẳng định các hoạt động do Thành Đoàn tổ chức là môi trường để các bạn thanh thiếu nhi cùng tham gia, qua đó giúp các bạn học tập, rèn luyện và trưởng thành. Đây cũng là nguồn lãnh đạo trẻ có khát vọng cùng chung tay thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố bền vững.

"Đoàn Thanh niên thành phố cũng làm cầu nối để các bạn thanh thiếu nhi tham gia hết tất cả những nội dung mà các bạn yêu thích qua các công trình, phần việc. Từ đó, các bạn đặt cho mình tình yêu và đóng góp xây dựng thành phố bằng chính chuyên môn của mình và qua đây nuôi dưỡng, gắn kết tình yêu với tổ chức Đoàn", chị Tuyết chia sẻ.

Tại buổi thăm, các thành viên đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia đã trao đổi, tìm hiểu về hoạt động tình nguyện, các công trình thanh niên tiêu biểu; điều kiện giao lưu, học tập ở nước ngoài của tuổi trẻ thành phố...

Bà Sook Yee Lai - Quyền Chủ tịch Hạ viện bang Tây Australia - nhìn nhận, từ mối quan hệ hữu nghị giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam với Australia nói chung và giữa TPHCM với các bang của Australia nói riêng, mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia là hết sức thân thiện, nồng ấm. "Khi đến TPHCM, chúng tôi cũng nhìn thấy những điều quen thuộc như ở Australia. Do đó, mong rằng chúng ta có thêm nhiều cơ hội để tổ chức những hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn giữa hai quốc gia và đặc biệt là giữa tuổi trẻ hai nước", bà Sook Yee Lai bày tỏ.

Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM Hồ Thị Ánh Tuyết tặng quà đoàn đại biểu.

Đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia đến thăm Thành Đoàn TPHCM.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia đã đến tham quan, tìm hiểu hoạt động của Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Thành viên đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia (bên phải) cùng tham gia tiết mục văn nghệ tại buổi đến thăm.