Trao 100.000 cây xanh, thắp hy vọng đổi đời cho thanh niên miền núi

TPO - Hơn 100.000 cây xanh được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao tặng cho đoàn viên, thanh niên 3 xã miền núi không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững, từng bước giúp nhiều hộ trẻ vươn lên thoát nghèo, đổi đời từ rừng.

Từ ngày 27/3 - 16/4, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp nhà tài trợ tổ chức trao tặng 100.000 cây xanh cho đoàn viên, thanh niên các xã Đại Sơn, Tân Sơn, và Bố Hạ. Đây là công trình đầu tiên trong 14 tuyến công trình thanh niên được phát động tại lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026.

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, đặc biệt tại các địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.

Đến nay, 100.000 cây xanh đã được trao tận tay đoàn viên, thanh niên với kỳ vọng trở thành nguồn sinh kế lâu dài. Không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, số cây giống này còn giúp thanh niên từng bước hình thành các mô hình kinh tế lâm nghiệp, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao cây xanh tại xã Đại Sơn.

Hoạt động mang ý nghĩa kép khi vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa góp phần cải thiện môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bắc Ninh tiếp tục được khẳng định rõ nét trong các phong trào hành động vì cộng đồng.

Tại xã Đại Sơn, ngay sau lễ trao tặng, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp tham gia trồng cây tại khu vực thôn Thước. Không khí ra quân sôi nổi, hào hứng lan tỏa khắp khu vực, thể hiện quyết tâm biến những cây giống hôm nay thành những cánh rừng xanh trong tương lai.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, anh Hoàng Văn Quân – Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn cho biết, Đại Sơn là xã miền núi đặc biệt khó khăn, đời sống người dân còn nhiều hạn chế. Vì vậy, chương trình trao tặng cây xanh lần này có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ giúp phủ xanh đồi núi trọc mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân, nhất là các hộ nghèo.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và Đảng ủy xã Đại Sơn, cùng đoàn viên trồng cây xanh.

Theo đó, riêng xã Đại Sơn được phân bổ 70.000 cây xanh, trao cho 33 đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn. Đây đều là những hộ có nhu cầu và quyết tâm phát triển kinh tế từ rừng.

Mô hình “Rừng cây thanh niên khởi nghiệp” được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của thanh niên nông thôn, hướng tới phát triển kinh tế bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Thông qua chương trình, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, đồng hành cùng thanh niên trên hành trình lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.