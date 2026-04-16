Quân khu 3 khởi động thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ 2026

TPO - Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3) vừa tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Đây là hội thi được lựa chọn làm trước rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu.

Với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”, hội thi có sự tham gia tranh tài của 14 Bí thư, Phó Bí thư các Liên chi đoàn, Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Lữ đoàn 513.

Qua 3 phần thi kiến thức, thực hành và tuyên truyền viên trẻ, các cán bộ Đoàn của Lữ đoàn 513 đã thể hiện kiến thức, kỹ năng hoạt động Đoàn; thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh, đoàn kết đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 là dịp để thủ lĩnh thanh niên của Lữ đoàn Công binh 513 thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng tổ chức hoạt động công tác Đoàn.

Cùng với đội thi của mình, các thủ lĩnh Đoàn cũng đã thể hiện năng khiếu phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, không chỉ tạo bầu không khí sôi động mà còn tái hiện lịch sử, truyền thống, định hướng hành động cho ĐVTN.

Trong phần thi tuyên truyền viên trẻ, các thí sinh có sự chuẩn bị nghiêm túc từ lựa chọn chủ đề đến xây dựng đề cương, có kỹ năng thuyết trình lôi cuốn, hấp dẫn, lấy dẫn chứng thuyết phục, có hình ảnh minh họa sinh động, kết hợp giữa sân khấu hóa và trình chiếu hiện đại.

Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết của Đảng, Quân đội và tổ chức Đoàn các cấp.

Chỉ huy Phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị Quân khu 3) và Lữ đoàn Công binh 513 kiểm tra phần thi kiến thức của các thí sinh.

Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 513 trao thưởng các thí sinh có thành tích xuất sắc trong hội thi.

Giành giải Nhất tại hội thi, Đại úy Đào Minh Đức - Bí thư Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 1 (Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 513), chia sẻ, việc lựa chọn phần thi năng khiếu diễn đàn thanh niên là đặc biệt quan trọng với anh.

Xuất phát từ thực tiễn đơn vị về tấm gương anh dũng hy sinh của Liệt sĩ Vũ Văn Bình (chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 513) khi xả thân cứu đồng đội trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh vào cuối năm 2025, Đại úy Đức đã lựa chọn chủ đề “Học tập hành động dũng cảm của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ, Thượng sĩ Vũ Văn Bình”.

Theo Đại úy Đức, khó khăn lớn nhất khi tổ chức diễn đàn thanh niên là phải “mềm hóa” được nội dung mà mình muốn truyền tải để mỗi cán bộ, đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc sống có lý tưởng, có niềm tin, có khát vọng và có trách nhiệm.

Đại úy Đào Minh Đức - Bí thư Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 1 (Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 513), giành giải Nhất tại hội thi.

Những giá trị cốt lõi được hun đúc từ tấm gương hy sinh cao cả của Liệt sĩ Vũ Văn Bình không chỉ là phẩm chất cần có của tuổi trẻ trong thời kỳ mới, mà còn là nền tảng tinh thần, là sức mạnh để mỗi cán bộ, đoàn viên không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Hội thi là cơ hội để đội ngũ cán bộ Đoàn chúng tôi trưởng thành toàn diện về nhận thức, kỹ năng và bản lĩnh công tác, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đoàn. Từ đó nắm vững hơn chức trách, nhiệm vụ của đơn vị mình; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn trong Quân đội vững vàng, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại úy Đào Minh Đức nói.