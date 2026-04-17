Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Israel - Li-băng ngừng bắn 10 ngày

TPO - Thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Li-băng và Israel đã có hiệu lực vào ngày 16/4, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cố gắng sắp xếp cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước.

Khói bốc lên ở Li-băng trong một cuộc tấn công của Israel. (Ảnh: Reuters)

Theo Tổng thống Mỹ Trump, thỏa thuận ngừng bắn đạt được sau các cuộc điện đàm hiệu quả với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Li-băng Joseph Aoun.

“Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng để đạt được hoà bình, hai nước sẽ chính thức bắt đầu thời gian ngừng bắn kéo dài 10 ngày vào lúc nửa đêm theo giờ địa phương”, ông Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social.

Sau đó, ông nói rằng Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Aoun dự kiến sẽ đến thăm Nhà Trắng “trong vòng 4 hoặc 5 ngày tới”. Đây sẽ là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của Israel và Li-băng gặp nhau.

Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết, thỏa thuận ngừng bắn mang lại cơ hội cho một “thỏa thuận hòa bình lịch sử” với Beirut. Nhưng ông nhấn mạnh, việc giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah vẫn là điều kiện tiên quyết.

Ông Trump nói rằng phong trào Hezbollah được đưa vào thỏa thuận ngừng bắn, nhưng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận này yêu cầu Li-băng phải tự mình giải tán nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn.

Xung đột ở Trung Đông bùng phát khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2, và Li-băng bị cuốn vào cuộc chiến khi phong trào Hezbollah bắn tên lửa vào Israel ngày 2/3.

Từ đó đến nay, các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Li-băng đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, và hơn một triệu người phải di dời. Lực lượng mặt đất của Israel cũng đã tiến vào kiểm soát miền nam Li-băng.

Người dân Li-băng ăn mừng lệnh ngừng bắn. (Ảnh: Reuters)

Trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, văn phòng của Tổng thống Li-băng Aoun đã cảm ơn ông Trump về những “nỗ lực” của ông nhằm đảm bảo thỏa thuận này. Tuy nhiên, Tổng thống Li-băng đã từ chối yêu cầu của ông Trump về một cuộc điện đàm trực tiếp với ông Netanyahu.

Thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra sau cuộc gặp giữa các đại sứ Israel và Li-băng tại Washington trong tuần này - cuộc gặp đầu tiên kể từ năm 1993.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Li-băng và Israel cũng có thể thúc đẩy những nỗ lực của ông Trump nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran.

Ông Trump nói rằng Washington đang tiến “rất gần” một thỏa thuận hòa bình với Iran sau sáu tuần chiến tranh và có thể sẽ đến Pakistan để ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.