Hành trình Từ Trái Tim đánh thức khát vọng cho thanh niên nơi nguồn cội cách mạng

Từ Tân Trào, cái nôi của Cách mạng Việt Nam, chương trình Hành trình Từ Trái Tim âm thầm gieo tri thức, đánh thức khát vọng kiến quốc trong thế hệ trẻ. Thông điệp được nhấn mạnh xuyên suốt diễn đàn là muốn đi xa, người trẻ phải bắt đầu từ tri thức, nuôi dưỡng chí lớn và dám hành động.

Hành trình của tri thức và khát vọng lớn

Ngày 16/4, tại Trường Đại học Tân Trào, ngôi trường trên quê hương cách mạng Tuyên Quang, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” năm 2026 khép lại chặng đường hơn 5.000km từ Tp.HCM đến vùng núi cao Tây Bắc, mang theo tri thức và khát vọng lớn đến với người trẻ.

Giữa buổi sáng cuối tháng 4 oi ả, ngột ngạt của thời điểm giao mùa, sân Trường Đại học Tân Trào như được ‘hâm nóng’ khi các khách mời xuất hiện: Nhà sử học Dương Trung Quốc, cô Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng Trường John Robert Powers (JRP) Việt Nam; Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu; Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh; Á hậu Đỗ Cẩm Ly và ca sĩ Ngô Lan Hương.

Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu và cô Võ Thị Xuân Trang đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim truyền cảm hứng, khát vọng lớn đến với các bạn trẻ học sinh, sinh viên.

Điểm đặc biệt của chương trình là qua những cuốn sách được trao đi đã gửi gắm niềm tin và khát vọng lớn đến thế hệ trẻ thanh niên Việt.

Sau 24 ngày xuất phát từ TP.HCM (24/3), hành trình đã đi qua 19 tỉnh, thành phố, trao tặng hàng chục nghìn cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng đổi đời. Điểm dừng Tuyên Quang mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trên cái nôi của cách mạng.

Mở đầu chương trình, nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh Hành trình Từ Trái Tim không phải hoạt động phong trào ngắn hạn mà là nỗ lực bền bỉ suốt 14 năm qua, nhằm khẳng định vai trò trung tâm của tri thức.

Theo ông, trong bất kỳ thời đại nào, đặc biệt khi công nghệ phát triển nhanh như hiện nay, tri thức vẫn là “ngọn lửa soi đường”. Thông điệp đặt ra rất rõ: Không có khát vọng lớn thì khó đi xa. “Một cuộc sống đủ đầy vật chất nhưng thiếu tri thức và ý chí vẫn chưa trọn vẹn. Những tủ sách như “Tủ sách đổi đời” không chỉ cung cấp tri thức mà còn giúp người trẻ hiểu rằng thử thách là điều tất yếu để trưởng thành”, Nhà sử học Dương Trung Quốc nói.

Nhà sử học Dương Trung Quốc phát biểu truyền cảm hứng cho sinh viên

Nghị lực của mỗi con người không tự nhiên mà có, mà được hình thành từ truyền thống, gia đình, bản lĩnh cá nhân và đặc biệt là tri thức tích lũy từ sách vở. Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao cách Tập đoàn Trung Nguyên truyền cảm hứng cho thanh niên bồi đắp ý chí, bản lĩnh, khát vọng qua những trang sách.

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, Tân Trào là địa danh lịch sử đặc biệt, gắn với tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Sinh viên Trường Đại học Tân Trào cần cảm nhận rõ niềm tự hào khi học tập trên mảnh đất này. Tân Trào không chỉ là biểu tượng của đoàn kết mà còn là biểu tượng của hội tụ trí tuệ và ý chí. Hình ảnh Hồ Chí Minh là minh chứng tiêu biểu cho việc dùng tri thức để dẫn dắt con đường phát triển của dân tộc.

Hành trình Từ Trái Tim trao tặng sách quý cho Trường đại học Tân Trào.

Khát vọng là nền tảng cho những thành công

Từ góc nhìn các khách mời, một điểm chung được nhấn mạnh, muốn bứt phá, người trẻ phải vượt qua giới hạn của chính mình. Những chia sẻ không né tránh thất bại. Ngược lại, thất bại được nhìn nhận như một phần tất yếu của hành trình trưởng thành. Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu cho rằng, thành công không đến từ may mắn mà được hình thành qua hành trình vượt khó bền bỉ. Mỗi người trẻ cần nuôi dưỡng khát vọng lớn, dám đối diện thất bại, không ngừng hoàn thiện năng lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Các khách mời chia sẻ những bí quyết thành công với sinh viên.

Cô cũng nhấn mạnh, thành công có thể mang lại cơ hội, nhưng “ngủ quên trên chiến thắng” lại là lực cản lớn nhất. Ngược lại, thất bại là cơ hội để điều chỉnh và hoàn thiện bản thân, miễn là không đánh mất niềm tin.

Tại chương trình các khách mời đã đưa ra thông điệp, muốn đi xa phải bắt đầu từ khát vọng, tích lũy tri thức và kiên trì hành động. Chính những thử thách sẽ tạo nên bản lĩnh.

Không chỉ dừng ở thông điệp, chương trình còn chạm tới những câu chuyện cụ thể. Sinh viên Đỗ Quang Hiếu, ngành Sư phạm Tiểu học chia sẻ, mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ lên vùng cao công tác, nơi còn thiếu giáo viên và điều kiện học tập còn nhiều hạn chế. Với Hiếu, phát triển bản thân không thể tách rời sự lớn mạnh của quê hương.

Các bạn trẻ sinh viên trường Đại học Tân Trào đón nhận những cuốn sách quý từ Hành trình Từ Trái Tim.

Khát vọng “đưa con chữ lên non” không phải là khẩu hiệu. Đó là một lựa chọn rõ ràng của Hiếu, em chấp nhận khó khăn, chấp nhận thiếu thốn để đổi lại cơ hội mang tri thức đến những nơi đang cần nhất. Trong bối cảnh nhiều người trẻ tìm kiếm cơ hội ở đô thị, lựa chọn này càng cho thấy một hướng đi khác, lặng lẽ nhưng có ý nghĩa lâu dài. Ở đó, tri thức không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành hành động cụ thể, học để quay về, học để cống hiến, học để thay đổi những vùng đất còn nhiều thiếu thốn.

Cuốn sách “Đắc Nhân Tâm” mà Hiếu yêu thích cũng phản ánh phần nào lựa chọn ấy, không chỉ là tri thức mà còn là cách làm người, là nền tảng nhân cách cho hành trình phía trước.

Những cuốn sách quý trong tủ sách nền tảng đổi đời mà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng sẽ là hành trang quý giá cho các bạn trẻ trên con đường lập nghiệp, kiến quốc.

TS Nguyễn Minh Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào chia sẻ: Chương trình Hành trình Từ Trái tim không chỉ dừng lại ở việc trao tặng sách mà quan trọng hơn là lan tỏa khát vọng, khơi dậy ý chí và tinh thần phụng sự trong mỗi người trẻ. Trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ, tri thức và đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết để phát triển.

Đối với sinh viên Trường Đại học Tân Trào, chương trình mở ra cơ hội tiếp cận những giá trị tri thức nền tảng, những câu chuyện thành công giàu cảm hứng, từ đó góp phần định hình con đường lập thân, lập nghiệp. Tri thức không chỉ giúp thay đổi nhận thức mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân và xã hội.

“Nhà trường xác định giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là quá trình nuôi dưỡng lý tưởng sống, xây dựng nhân cách và khơi dậy trách nhiệm với cộng đồng. Những chương trình kết nối như Hành trình Từ Trái Tim là cầu nối quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và mở ra hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên”, thầy Tuấn khẳng định.

Các khách mời giao lưu, ký tặng sách cho các em học sinh

Theo thầy Tuấn, chương trình đã làm rõ thông điệp đối với thế hệ trẻ: Nuôi dưỡng khát vọng lớn, không ngừng học hỏi, dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới. Bắt đầu từ việc đọc sách, tích lũy tri thức mỗi ngày, người trẻ có thể từng bước xây dựng năng lực, bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập. Tương lai của đất nước được hình thành từ chính ý chí và hành động của thanh niên hôm nay.