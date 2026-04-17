Đà Nẵng tính phương án đưa dân về phía nam, kích hoạt tăng trưởng

TPO - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho hay sẽ xem xét tính toán phương án liên quan đề xuất đưa các cơ sở giáo dục, y tế, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng như thúc đẩy du lịch tại các địa phương phía nam thành phố nhằm thúc đẩy tăng trưởng khu vực này.

Chiều 16/4, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng có buổi làm việc với 4 phường gồm: Tam Kỳ, Hương Trà, Bàn Thạch và Quảng Phú – khu vực từng là trung tâm hành chính, kinh tế của tỉnh Quảng Nam (cũ).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với 4 phường Tam Kỳ, Hương Trà, Bàn Thạch và Quảng Phú.

Thúc đẩy hình thành cực tăng trưởng phía Nam

Lãnh đạo 4 phường đề nghị thành phố sớm triển khai quy hoạch tổng thể, trong đó kế thừa các chức năng của đô thị Tam Kỳ trước đây, gắn với định hướng phát triển không gian mới.

Định hướng lâu dài là xây dựng khu vực phía Nam trở thành cực tăng trưởng mới của TP. Đà Nẵng, phát triển các lĩnh vực như giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, đô thị sinh thái và dịch vụ chất lượng cao.

Việc xây dựng cơ chế đặc thù phát triển cụm đô thị phía Nam, kết nối với các khu vực lân cận như Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành cũng được đề xuất nhằm tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng…

Các ý kiến cũng kiến nghị nghiên cứu bố trí một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị sự nghiệp làm việc theo mô hình “hai địa điểm”. Đề xuất nên đưa các trường Đại học, cơ sở y tế, nghiên cứu xây dựng các trung tâm, viện dưỡng lão… nhằm kích khu vực này sôi động và phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng kết luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó sẽ xem xét việc đưa các trường đại học, cơ sở y tế vào khu vực phía nam.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cần nghiên cứu các giải pháp “đưa dân”, cán bộ vào khu vực này. Phương án đưa dân vào khu vực này vừa giảm tải khu vực trung tâm vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực phía nam. Trước mắt sẽ đưa các chương trình văn hóa nghệ thuật từ ngân sách chuyển về đây; có thể nghiên cứu đưa các cơ sở giáo dục, y tế về đây, ngoài ra đẩy mạnh du lịch, đầu tư hạ tầng… để khu vực này phát triển sôi động hơn.

Chủ tịch TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương sớm hoàn thành việc bàn giao để triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển; đẩy mạnh đầu tư công, đặc biệt phải sớm hoàn thành phương án đối với sử dụng các trụ sở dôi dư.

Ông Hùng nhấn mạnh, tinh thần đi vào hành động ngay, không chờ, không kêu, địa phương cùng các sở ngành chủ động, hoàn thành đúng các đầu việc theo thẩm quyền và đảm bảo tiến độ.

Ông cũng lưu ý khẩn trương kiện toàn lãnh đạo bệnh viện, và sớm đưa vào sử dụng đối với công trình khu nhà 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, tránh lãng phí…

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra giám sát, địa phương phải thành lập các đoàn kiểm tra nắm bắt, gỡ khó, xử lý ngay các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Chủ tịch, Bí thư các phường phải sâu sát với các vấn đề tại địa phương, phải mở máy điện thoại 24/24 để xử lý các tình huống khẩn cấp khi dân gọi báo...

