Miền Bắc tiếp tục mưa dông

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (17/4) miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hôm nay cũng đón mưa dông giải nhiệt. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay nắng nóng hạ nhiệt.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác với tổng lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác trong hôm nay (17/4).

Dự báo ngày mai (18/4), miền Bắc ít mưa, từ chiều tối và đêm mai, miền Bắc lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời mát nhiều ngày.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Quảng Trị và Huế hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ.

Dự báo từ ngày 18-20/4, miền Trung sẽ có chuỗi ngày thời tiết ít mưa, nắng nhẹ. Từ khoảng 21/4, nắng nóng cục bộ xuất hiện trở lại. Từ 22/4, miền Trung đón nắng nóng diện rộng.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nguyễn Hoài
