Hà Nội sắp xếp lại các đơn vị một cửa theo tinh thần 'một cấp, không trung gian'

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát, sắp xếp lại mô hình Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm Phục vụ hành chính công theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng tinh thần "một cấp, không trung gian". Bảo đảm người dân, doanh nghiệp chỉ cần đến cấp xã là được giải quyết đầy đủ các thủ tục hành chính.

Chiều 16/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành, UBND các xã, phường về công tác cải cách hành chính (CCHC), công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tình hình thực hiện thủ tục hành chính và việc phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ, trong cải cách thủ tục hành chính, thành phố đã phê duyệt đơn giản hóa 15 thủ tục, giúp giảm trung bình 1,26 ngày/hồ sơ; công bố 566 thủ tục nội bộ, thúc đẩy chuyển đổi từ quản lý thủ công sang quản trị hiện đại.

Hiện toàn thành phố có 2.075 thủ tục hành chính, trong đó hơn 53,6% đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Khoảng 52,5% thủ tục đã được tái cấu trúc theo hướng trực tuyến, tập trung vào nhóm thủ tục có tần suất cao.

Đặc biệt, 100% thủ tục được triển khai không phụ thuộc địa giới hành chính. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt gần 99%; chỉ số số hóa hồ sơ cải thiện mạnh, đưa Hà Nội vào nhóm dẫn đầu cả nước.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, tổng số nhiệm vụ được phân cấp cho cấp xã đã lên tới khoảng 900 nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong thực hiện phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ triển khai đồng bộ các giải pháp CCHC. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện, đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung của Thành phố, làm nền tảng cho triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến và kết nối liên thông với hệ thống của các bộ, ngành.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đi đôi với bảo đảm điều kiện thực hiện, nhất là về nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ.

Đối với lĩnh vực đất đai, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu rà soát, sắp xếp lại mô hình Văn phòng đăng ký đất đai theo đúng định hướng tổ chức chính quyền hai cấp, bảo đảm tinh gọn, không phát sinh trung gian.

Đối với mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công, ông Vũ Đại Thắng đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng tinh thần "một cấp, không trung gian", bảo đảm người dân, doanh nghiệp chỉ cần đến cấp xã là được giải quyết đầy đủ các thủ tục hành chính. Việc tổ chức lại phải lấy người dân làm trung tâm, thuận tiện nhất cho người dân.