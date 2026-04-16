Lãnh đạo Hà Nội đối thoại với doanh nghiệp, thông tin thuế 'nóng' nhất

TPO - Tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội, nhóm vấn đề liên quan đến thuế như: Nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khó khăn trong việc truy cập hệ thống kê khai thuế điện tử, bị treo nợ thuế dù đã nộp thuế... được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, đặt nhiều câu hỏi.

Sáng 16/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn năm 2026.

Gỡ điểm nghẽn thực chất, hiệu quả

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, hội nghị không chỉ nhằm cung cấp thông tin về tình hình, chủ trương, chính sách, mà quan trọng hơn là diễn đàn để thành phố lắng nghe trực tiếp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" cần tháo gỡ một cách thực chất, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại hội nghị

Theo lãnh đạo Hà Nội, đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, trong đó có Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước.

Trả lời doanh nghiệp, ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế Hà Nội - cho biết, Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế đã thực hiện cắt giảm 35% thủ tục hành chính (TTHC) về thuế. Tại Hà Nội, ngành thuế cũng đã triển khai hệ thống AI hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ; bố trí cán bộ trực và trả lời câu hỏi 24/7 để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp mọi vướng mắc về thủ tục thuế, giúp các doanh nghiệp "cầm tay chỉ việc".

Tại đối thoại, đại diện Công ty TNHH MTV Mỹ Phục đặt câu hỏi về thời hạn nộp quyết toán thuế. Ông Cường cho biết, trường hợp không chấp nhận hồ sơ khai thuế thì cơ quan thuế sẽ gửi thông báo không chấp nhận và nêu rõ lý do. Người nộp thuế thực hiện điều chỉnh hồ sơ khai thuế và gửi lại, thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế là ngày thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử lần đầu của hồ sơ.

Trường hợp cơ quan thuế có thông báo không chấp nhận hồ sơ và người nộp thuế không nộp lại hồ sơ khai thuế hoặc nộp lại hồ sơ khai thuế nhưng vẫn không được chấp nhận thì được xác định là chưa nộp hồ sơ khai thuế.

Ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế Hà Nội - giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp về thuế

Ông Cường lưu ý, hiện nay, trên Cổng thông tin điện tử của ngành thuế đã được cải tiến rất lớn. Việc gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế được thực hiện chậm nhất là sau 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ. Do đó, ông đề nghị doanh nghiệp nên theo dõi các mốc thời gian trên để rà soát hồ sơ khai thuế đã nộp thành công hay chưa, tránh tình trạng nộp chậm, nộp muộn hồ sơ.

Không có nhu cầu lấy hóa đơn thì sao?

Liên quan đến hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán hàng cho khách lẻ là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn, Trưởng Thuế Hà Nội Vũ Mạnh Cường khẳng định, với các trường hợp người mua không có mã số thuế thì trên hóa đơn không cần phải ghi.

Đối với hóa đơn bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn cũng không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký số của người mua. Trường hợp nếu người mua có nhu cầu, sẽ cung cấp mã số thuế, số định danh cá nhân thì doanh nghiệp bán hàng phải ghi nhận.

Quang cảnh hội nghị.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp bán hàng cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thì sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu trực tiếp cho cơ quan thuế. Ưu điểm của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là không cần phải ghi đầy đủ thông tin người mua trên hóa đơn trừ khi người mua yêu cầu.

Về phản ánh hệ thống khai thuế đôi khi còn gặp trục trặc không ổn định, ông Vũ Mạnh Cường cho biết, nguyên nhân do lượng truy cập đổ dồn vào cùng một thời điểm, đặc biệt là thời điểm quyết toán thuế, có thể dẫn đến lỗi hệ thống thuế điện tử. Đồng thời, có thể có lỗi của bảo trì hệ thống, gián đoạn theo giai đoạn cao điểm hoặc do hạn chế từ phía người sử dụng... Khi gặp các lỗi trên, người nộp thuế cần kiểm tra lại các điều kiện của doanh nghiệp.

Trong trường hợp không khắc phục, người nộp thuế có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến của cơ quan thuế để được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, người nộp thuế cũng cần lưu lại cái hình ảnh chứng minh làm căn cứ giải thích việc nộp chậm muộn do hệ thống, do lỗi khách quan để không bị xử lý...