Kinh tế

Google News

VIC kéo chứng khoán tăng liên tiếp, sao nhà đầu tư vẫn kém vui?

Việt Linh
TPO - Phiên giao dịch ngày 16/4 nối tiếp đà hưng phấn sau khi VN-Index chinh phục mốc 1.800 điểm, vậy nhưng không ít nhà đầu tư kém vui. Lực kéo áp đảo từ cổ phiếu VIC và nhóm Vingroup, trong khi đó bức tranh phân hóa rõ rệt khi lượng lớn cổ phiếu giảm giá.

Chỉ số bứt phá gần 20 điểm, song tài khoản của nhiều nhà đầu tư không tăng tương ứng, thậm chí còn suy giảm do độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm. Số mã giảm áp đảo số mã tăng, phản ánh trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” khá rõ nét.

Tâm điểm của toàn thị trường tiếp tục gọi tên nhóm cổ phiếu “họ” Vin, đặc biệt là VIC. Cổ phiếu này tăng kịch trần lên 189.300 đồng/đơn vị, thiết lập đỉnh lịch sử mới và kéo dài chuỗi tăng mạnh trong thời gian ngắn. Tính từ cuối tháng 3 đến nay, VIC đã tăng gần 50%, trở thành “đầu kéo” quan trọng nhất của VN-Index.

Riêng VIC đóng góp hơn 20 điểm.

Không chỉ VIC, các mã cùng họ như VHM, VPL và VRE cũng đồng loạt tăng giá, tạo thành lực kéo gần như tuyệt đối cho chỉ số. Riêng VIC đã đóng góp hơn 20 điểm, trong khi bộ ba VIC - VHM - VPL cộng lại mang về gần 28 điểm cho VN-Index. Điều này lý giải vì sao chỉ số tăng mạnh dù phần lớn cổ phiếu trên thị trường lại đi xuống.

Đà tăng của VIC không chỉ tác động tới điểm số mà còn kéo theo sự gia tăng mạnh về vốn hóa. Với thị giá hiện tại, vốn hóa Vingroup tiến sát mốc 1,5 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Đồng thời, theo cập nhật của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vọt lên khoảng 30,9 tỷ USD, đứng thứ 76 thế giới.

Tuy nhiên, phía sau “ánh hào quang” của nhóm trụ, thị trường lại chứng kiến áp lực chốt lời lan rộng. Hàng loạt cổ phiếu thuộc nhóm ngành từng tăng nóng như dầu khí, thép, thậm chí cả một phần bất động sản đều quay đầu điều chỉnh. Ngay cả nhóm ngân hàng và chứng khoán, những trụ cột của nhịp hồi trước đó, cũng không còn duy trì được vai trò dẫn dắt. Rổ VN30 ghi nhận 18 mã giảm, áp đảo so với chỉ 11 mã tăng. GVR, PLX, SSB, FPT, CTG… giảm giá.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 1.100 tỷ đồng, tập trung vào các mã lớn như FPT và VHM. Dù vẫn mua ròng VIC, lực bán tổng thể của nhà đầu tư nước ngoài phần nào tạo thêm áp lực tâm lý lên thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 19,18 điểm (1,07%) lên 1.819,83 điểm. HNX-Index tăng 3,77 điểm (1,49%) lên 256,49 điểm. UPCoM-Index giảm 0,63 điểm (0,49%) xuống 128,22 điểm. Thanh khoản cải thiện với hơn 27.800 tỷ đồng trên HoSE.

#VN-Index #Vingroup #Cổ phiếu #Thị trường chứng khoán #VIC #Chứng khoán Việt Nam #Phạm Nhật Vượng

